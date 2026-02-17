Com o fim do Carnaval, começa nesta quarta-feira (18) para os católicos um novo tempo litúrgico, a chamada Quarta-Feira de Cinzas, e o início da Campanha da Fraternidade 2026 que, neste ano, terá como tema “Fraternidade e Moradia” e como lema “Ele veio morar entre nós”.

Em Bauru, as missas da Quarta-feira de Cinzas serão na Catedral do Divino Espírito Santo, no Centro da Cidade. Às 7h, terá missa celebrada pelo padre Giuliano Alamino. Às 19h, a missa será presidida pelo bispo Dom Rubens Sevilha. Esta celebração marcará também a abertura da Campanha da Fraternidade 2026 na cidade.

Para os católicos, neste 18 de fevereiro, tem início o tempo quaresmal, marcado pela oração, penitência e conversão.