Esta terça-feira (17) começa com predomínio de sol e sem chuva no período da manhã em Bauru, segundo o IPMet. A partir da tarde, haverá aumento da nebulosidade e há previsão de ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas, algumas acompanhadas por descargas elétricas. As temperaturas seguem altas e a Defesa Civil recomenda que se mantenha a hidratação, não faça exercícios nas horas mais quentes do dia em locais abertos, use protetor solar e chapéus se necessário.
Já na quarta-feira (18), o deslocamento de uma frente fria pelo oceano, próximo ao litoral do estado de São Paulo, mantém a condição de instabilidade com muita nebulosidade e ocorrência de chuvas com trovoadas isoladas, que ocorrerão principalmente nos períodos da tarde e noite.
A região metropolitana de São Paulo, assim como nos últimos dias, deve ter uma terça-feira (17) de Carnaval marcada pelo calor e pancadas de chuvas isoladas.
De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o sol deve brilhar pela manhã, quando as temperaturas já devem ficar elevadas.
Entre o fim da tarde e as primeiras horas da noite, o calor juntamente com a propagação de áreas de instabilidade provenientes do interior provoca chuva em forma de pancadas com moderada a forte intensidade. Há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento.
Os termômetros devem oscilar entre a mínima de 21°C ao amanhecer e a máxima de 31°C à tarde. Na segunda (16), a máxima atingiu 34,1°C às 16h na estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Mirante de Santana, na zona norte da capital.
Segundo a Climatempo, o tempo deve ficar estável em todo o estado durante a manhã. Entre o fim do período e o início da tarde, no entanto, novas áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva no sul, avançando também para o leste, litoral e nordeste do estado de maneira moderada a forte intensidade, com risco de temporais no sul.
O instituto alerta que, ao longo da tarde, as pancadas de chuva também devem aumentar por grande parte do estado, como no interior, e oeste, e seguem ocorrendo até a noite em áreas do centro-sul.