Esta terça-feira (17) começa com predomínio de sol e sem chuva no período da manhã em Bauru, segundo o IPMet. A partir da tarde, haverá aumento da nebulosidade e há previsão de ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas, algumas acompanhadas por descargas elétricas. As temperaturas seguem altas e a Defesa Civil recomenda que se mantenha a hidratação, não faça exercícios nas horas mais quentes do dia em locais abertos, use protetor solar e chapéus se necessário.

Já na quarta-feira (18), o deslocamento de uma frente fria pelo oceano, próximo ao litoral do estado de São Paulo, mantém a condição de instabilidade com muita nebulosidade e ocorrência de chuvas com trovoadas isoladas, que ocorrerão principalmente nos períodos da tarde e noite.

A região metropolitana de São Paulo, assim como nos últimos dias, deve ter uma terça-feira (17) de Carnaval marcada pelo calor e pancadas de chuvas isoladas.