Nesta segunda-feira (16) e nos períodos da manhã e da tarde do feriado de Carnaval, na terça-feira (17), não há previsão de chuva para Bauru, segundo o Centro de Meteorologia (IPMet) da Unesp. O instituto também monitora a aproximação de uma frente fria que poderá trazer pancadas isoladas com descargas elétricas no Interior do Estado, mas somente após a noite de terça-feira.

De acordo com o IPMET, no período da noite de terça, a condição de estabilidade atmosférica começa a perder força. Com isso, aumentam as chances de chuvas isoladas em áreas do Interior, com maior probabilidade para a metade Leste de São Paulo. Essas precipitações tendem a ocorrer de forma pontual e com intensidade variável.

Frente fria

Para quarta-feira, a previsão indica aumento da instabilidade atmosférica, com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. A partir da tarde, as instabilidades se intensificam, elevando o potencial para ocorrência de chuvas acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas em pontos isolados. O cenário é provocado pela atuação de áreas de instabilidade associadas a uma frente fria posicionada no oceano, que favorece a formação de nuvens carregadas e a ocorrência irregular de precipitações.