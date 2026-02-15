O Noroeste termina o Paulistão de 2026 com um empate em 3 a 3 com o Primavera, em Indaiatuba, na noite deste domingo (15), e com seu maior objetivo cumprido: permanecer na elite do futebol do Estado de São Paulo.
Os gols do Norusca foram de Pedro Felipe, aos 7 minutos do primeiro tempo; Diego Mathias, aos 9 do segundo tempo, e Marlyson, aos 32 do segundo tempo. O Noroeste sempre esteve à frente do placar. Mesmo se perdesse teria se mantido na Série A1 porque o Velo Clube foi goleado pelo Santos e caiu para a A2, junto com a Ponte Preta.
No primeiro gol bauruense, Pedro Felipe recebeu nas costas da zaga, carregou até a área em velocidade e chutou na saída do goleiro Vitor Hugo. No segundo, Diego bateu uma falta do corredor direito no meio da área, a bola passou por todos e o goleiro Victor Hugo aceitou: 2 a 1 para o Norusca. O terceiro saiu logo após o empate em 2 a 2 do Primavera. Marlyson marcou para a equipe bauruense aos 33 do segundo tempo. Ele bateu uma falta com categoria e ele acertou o canto direito do goleiro Victor Hugo, sem chances de defesa!
Ligger (aos 45 minutos do primeiro tempo), Carlão contra (aos 29 do segundo tempo) e Poveda (aos 45 minutos da segunda etapa) fizeram os gols para o time da casa.
Com o resultado, o Norusca termina na 14 colocação, com 8 pontos. A campanha noroestina teve uma vitória, 5 empates e duas derrotas. Os rebaixados são a Ponte Preta, de Campinas, e o Velo Clube, de Rio Claro.
Finalizações no alvo: Primavera 5, Noroeste 3. Finalizações em geral: Primavera 16, Noroeste 6.
Classificados à próxima fase do Paulistão
- Novorizontino
- Palmeiras
- Red Bull Bragantino
- Portuguesa
- Corinthians
- São Paulo
- Capivariano
- Santos
Placares da rodada final do Paulistão 2026
- São Bernardo 0 x 1 Corinthians
- Palmeiras 1 x 1 Guarani
- Ponte Preta 1 x 2 São Paulo
- Santos 6 x 0 Velo Clube
- Botafogo-SP 0 x 1 Capivariano
- Mirassol 1 x 2 Portuguesa
- Red Bull Bragantino 3 x 0 Novorizontino
- Primavera 3 x 3 Noroeste