O Noroeste termina o Paulistão de 2026 com um empate em 3 a 3 com o Primavera, em Indaiatuba, na noite deste domingo (15), e com seu maior objetivo cumprido: permanecer na elite do futebol do Estado de São Paulo.

Os gols do Norusca foram de Pedro Felipe, aos 7 minutos do primeiro tempo; Diego Mathias, aos 9 do segundo tempo, e Marlyson, aos 32 do segundo tempo. O Noroeste sempre esteve à frente do placar. Mesmo se perdesse teria se mantido na Série A1 porque o Velo Clube foi goleado pelo Santos e caiu para a A2, junto com a Ponte Preta.

No primeiro gol bauruense, Pedro Felipe recebeu nas costas da zaga, carregou até a área em velocidade e chutou na saída do goleiro Vitor Hugo. No segundo, Diego bateu uma falta do corredor direito no meio da área, a bola passou por todos e o goleiro Victor Hugo aceitou: 2 a 1 para o Norusca. O terceiro saiu logo após o empate em 2 a 2 do Primavera. Marlyson marcou para a equipe bauruense aos 33 do segundo tempo. Ele bateu uma falta com categoria e ele acertou o canto direito do goleiro Victor Hugo, sem chances de defesa!