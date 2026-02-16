O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit viajou ao Rio de Janeiro neste domingo de carnaval (15) para iniciar uma sequência de três jogos longe de casa, válidos pelo returno do NBB Caixa. O primeiro desafio será nesta segunda-feira (16), às 20h, contra o Vasco da Gama, no ginásio de São Januário, com transmissão ao vivo pelo canal N Sports no YouTube. As outras duas partidas da rodada tripla serão contra o Botafogo, na quinta (19), e contra o Flamengo, no sábado (21).

Após vencer os últimos dois confrontos diante de mineiros — Cruzeiro e KTO/Minas — no ginásio Panela de Pressão, o Dragão chega à capital fluminense na 10ª colocação do campeonato: são 14 vitórias e 12 derrotas, com uma campanha de 53,8% de aproveitamento. Para o técnico Paulo Jaú, os resultados recentes refletem o trabalho feito no período de pausa durante a disputa da Copa Super 8.

“Essas vitórias foram importantes para consolidar aquilo que trabalhamos durante esses 10 dias. Conseguimos imprimir uma defesa mais alta e mais forte, correndo mais a quadra. Também trabalhamos bem a situação de espaçamento. Mas não dá pra achar que estamos confortáveis no campeonato. Sabemos que temos três jogos difíceis no Rio de Janeiro. Se voltarmos de lá com vitórias, aí sim podemos estar em uma condição boa na competição. Então precisamos ter cuidado. Como a gente fala: nunca estamos de barriga cheia. Estamos sempre querendo mais, melhorar e buscar mais vitórias”, analisou o treinador.