O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit viajou ao Rio de Janeiro neste domingo de carnaval (15) para iniciar uma sequência de três jogos longe de casa, válidos pelo returno do NBB Caixa. O primeiro desafio será nesta segunda-feira (16), às 20h, contra o Vasco da Gama, no ginásio de São Januário, com transmissão ao vivo pelo canal N Sports no YouTube. As outras duas partidas da rodada tripla serão contra o Botafogo, na quinta (19), e contra o Flamengo, no sábado (21).
Após vencer os últimos dois confrontos diante de mineiros — Cruzeiro e KTO/Minas — no ginásio Panela de Pressão, o Dragão chega à capital fluminense na 10ª colocação do campeonato: são 14 vitórias e 12 derrotas, com uma campanha de 53,8% de aproveitamento. Para o técnico Paulo Jaú, os resultados recentes refletem o trabalho feito no período de pausa durante a disputa da Copa Super 8.
“Essas vitórias foram importantes para consolidar aquilo que trabalhamos durante esses 10 dias. Conseguimos imprimir uma defesa mais alta e mais forte, correndo mais a quadra. Também trabalhamos bem a situação de espaçamento. Mas não dá pra achar que estamos confortáveis no campeonato. Sabemos que temos três jogos difíceis no Rio de Janeiro. Se voltarmos de lá com vitórias, aí sim podemos estar em uma condição boa na competição. Então precisamos ter cuidado. Como a gente fala: nunca estamos de barriga cheia. Estamos sempre querendo mais, melhorar e buscar mais vitórias”, analisou o treinador.
Do outro lado, o Vasco da Gama vive situação oposta na tabela. A equipe cruzmaltina está na lanterna do NBB Caixa, com apenas quatro triunfos em 26 rodadas disputadas (15,4% de aproveitamento). Porém, o comandante bauruense alerta que a posição na classificação não define a dificuldade do confronto. “Não olho para a tabela. Não podemos ter uma postura diferente porque vamos jogar com o líder ou com o lanterna. O Vasco vem fazendo bons jogos, jogando bem, jogando solto, com rotação bem trabalhada e variações defensivas. É um adversário difícil de enfrentar lá em São Januário. A gente sabe disso e precisa chegar muito focado para tentar sair de lá com a vitória", destacou Jaú.
Retorno em breve
Uma boa notícia para o torcedor do Dragão é o fato de o ala Wesley Mogi estar na fase final de recuperação. O camisa 19 vem tratando uma cirurgia no tendão do bíceps direito. Fora desde outubro de 2025, o atleta voltou a treinar com o elenco e viajou com a equipe ao Rio de Janeiro. A comissão técnica, porém, ainda não definiu uma data exata para sua reestreia, mas avalia diariamente sua condição física para saber quando ele voltará a atuar.
Convocação
Na última sexta-feira (13), o pivô Andrezão foi convocado para defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Venezuela (27 de fevereiro) e Colômbia (2 de março), válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2027. As partidas serão disputadas na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).
Será a primeira vez que o camisa 23 do Dragão integrará o elenco principal do Brasil. A convocação feita pelo técnico Aleksandar Petrovi chancela a temporada de alto nível do pivô no NBB Caixa. Andrezão é o segundo maior pontuador da competição, com média de 17,5 pontos por partida — atrás apenas do companheiro Dontrell Brite (19,2) — e lidera o campeonato em rebotes, com 10,5 por jogo. Além disso, figura entre os líderes de duplos-duplos da liga e mantém presença constante entre os atletas de maior eficiência da temporada.