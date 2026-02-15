À primeira vista, a palavra "Lei" pode soar pesada aos ouvidos do homem contemporâneo. Muitos a associam à limitação, à repressão, à perda da liberdade. No entanto, a Sagrada Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, revela-nos uma verdade mais profunda e consoladora: a Lei de Deus não é um fardo, mas um dom; não é fonte de tristeza, mas caminho de vida, de liberdade e de alegria verdadeira.

Na liturgia deste 6º Domingo do Tempo Comum, a primeira leitura, extraída do Livro do Eclesiástico (Eclo 15,16-21), coloca diante de nós uma imagem forte e realista da condição humana: "Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água; para o que quiseres, tu podes estender a mão". Deus respeita profundamente a liberdade do ser humano. Não nos força ao bem, mas nos indica o caminho que conduz à vida. Os mandamentos não são imposições arbitrárias; são sinais luminosos colocados ao longo da estrada para que não nos percamos na escuridão da tristeza, do pecado e da morte interior. Na segunda leitura (cf. 1Cor 2,6-10) São Paulo fala da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida agora revelada na cruz de Cristo. Deus quis desde toda eternidade que seu Filho Unigênito assumisse a nossa carne humana, morresse por nós na cruz e ressuscitasse dos mortos. Tudo isso em vista da nossa glória e nossa salvação. Este plano maravilhoso foi-nos revelado pelo Espírito de Deus.

A Lei, como canta o salmista, é fonte de felicidade: "Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo". [Sl 118 (119)]. Progredir na Lei do Senhor é crescer em humanidade, é aprender a amar melhor, é libertar o coração daquilo que o escraviza. Quando o homem se afasta dos mandamentos, não se torna mais livre; ao contrário, cai prisioneiro de seus próprios impulsos, medos e ilusões, experimentando muitas vezes um vazio profundo e silencioso.