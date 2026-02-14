Em 2026, a Comunidade Bom Pastor comemora 39 anos de atuação pela promoção da qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade de Bauru. Na manhã da última quarta-feira (04), o aniversário da Bom Pastor foi celebrado na Comunidade Terapêutica Masculina, com a presença de uma das fundadoras, Celenita Coelho, equipes assistenciais, beneficiários da organização e parceiros de jornada.
A organização da sociedade civil conta com cinco unidades de acolhimento em diferentes áreas, sendo elas: Comunidade Terapêutica Masculina, para homens em tratamento de dependência química; Casa Abrigo Bom Pastor e Casa de Passagem Bom Pastor, para pessoas em situação de rua; e Residencial Vida Longa para pessoas idosas.
Após quase quatro décadas de dedicação ao próximo, a missão continua a mesma: oferecer acolhimento com dignidade, escuta, respeito e oportunidades de recomeço.
SOBRE A COMUNIDADE
Fundada em 1987, na cidade de Bauru, por Celenita de Oliveira Coelho e Maria Luiza Rodrigues Cury (atual presidente), a instituição nasceu como uma associação comprometida com o cuidado integral do ser humano e com a transformação social. Desde sua origem, a Comunidade Bom Pastor desenvolve ações voltadas à inclusão social e ao fortalecimento de vínculos.
As primeiras iniciativas foram simples, realizadas com poucos recursos e sem projetos estruturados, mas sempre pautadas pela atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com o passar dos anos, a formalização de parcerias municipais e estaduais possibilitou a ampliação e a qualidade dos serviços oferecidos.
A comunidade também conta com equipes multidisciplinares nas unidades de atendimento ao público, a fim de oferecer um trabalho ético, sensível e que preze pelo fortalecimento da cidadania através do cuidado.
UNIDADES E SERVIÇOS
Comunidade Bom Pastor: rua 1º de Maio, 7-40, Jardim Bela Vista, Bauru.
Telefone: (14) 3222-7133
Comunidade Terapêutica Masculina (CTM): rua Madre Clélia, 4-37, Jardim Cruzeiro do Sul, Bauru.
Email: ctm.bauru@cbompastor.com.br
Telefone: (14) 3281-6510
Casa Abrigo Bom Pastor (serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua): rua Dr. Antônio Prudente, 1-134, Jardim Estoril II, Bauru.
Email: abrigopoprua@cbompastor.com.br
Telefones: (14) 3879-1968 ou (14) 99166-2589
Casa de Passagem Bom Pastor: rua Júlio Mesquita Filho, 7-85, Vila Nova Universitária, Bauru.
Email: casadepassagem@cbompastor.com.br
Telefones: (14) 3879-4635 ou (14) 99167-3899
Residencial Vida Longa para acolhimento de pessoas idosas
Unidade Bauru: rua André Bonachela Paliareci, 1-02, Núcleo José Regino, Bauru.
Email: republica.bompastor@cbompastor.com.br
Telefones: (14) 3444-1292 ou (14) 99166-5327
Unidade Pederneiras: rua Vereador Catarino dos Santos, L1531, Bairro Leonor Mendes de Barros, Pederneiras.