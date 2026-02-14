Em 2026, a Comunidade Bom Pastor comemora 39 anos de atuação pela promoção da qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade de Bauru. Na manhã da última quarta-feira (04), o aniversário da Bom Pastor foi celebrado na Comunidade Terapêutica Masculina, com a presença de uma das fundadoras, Celenita Coelho, equipes assistenciais, beneficiários da organização e parceiros de jornada.

A organização da sociedade civil conta com cinco unidades de acolhimento em diferentes áreas, sendo elas: Comunidade Terapêutica Masculina, para homens em tratamento de dependência química; Casa Abrigo Bom Pastor e Casa de Passagem Bom Pastor, para pessoas em situação de rua; e Residencial Vida Longa para pessoas idosas.

Após quase quatro décadas de dedicação ao próximo, a missão continua a mesma: oferecer acolhimento com dignidade, escuta, respeito e oportunidades de recomeço.