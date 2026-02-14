Muito além da mera curiosidade, as armadilhas fotográficas têm como principal objetivo a preservação da fauna e da flora, por meio do monitoramento de animais silvestres e do meio ambiente sem interferência humana. São muito comuns na conservação ambiental e em pesquisas científicas. É por esse motivo que o Jardim Botânico e o Zoológico de Bauru estão adquirindo as câmeras.

A armadilha fotográfica funciona da seguinte maneira: a câmera é instalada em áreas estratégicas da mata ou de reservas e, no caso do Zoo, nos recintos dos animais. Ela é acionada por sensores de movimento e calor. Quando um animal passa em frente, a câmera tira fotos ou grava vídeos automaticamente, durante o dia e a noite.

A gerente administrativa e financeira do Zoológico, Samantha Bittencourt, explica que o uso de câmeras de monitoramento é fundamental para acompanhar o comportamento dos animais, especialmente durante a noite. Elas auxiliam na adaptação de espécies que chegam sem condições de retorno à vida livre, como os atobás, permitindo observar interações, evitar brigas e identificar conflitos sem a presença humana.