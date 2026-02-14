O Carnaval chegou e nesta época do ano aumenta a circulação de pessoas em blocos de rua, desfiles e eventos privados. Com isso, os casos de furtos de celulares e fraudes financeiras ganham força em todo o país. Dados da Associação de Defesa dos Direitos do Público (ADDP) reforçam o alerta: segundo o último levantamento da entidade, referente ao período de janeiro a setembro de 2025, foram registrados cerca de 28 milhões de golpes envolvendo o PIX e 2,7 milhões de compras online fraudulentas no Brasil.
Para o advogado Francisco Gomes Junior, especialista em direito digital e presidente da ADDP, o carnaval reúne um conjunto de fatores que favorece a ação dos criminosos. "Aglomeração, consumo de bebidas alcoólicas, pressa e pagamentos improvisados criam um ambiente em que a atenção diminui. Esse contexto traz maior fragilidade aos foliões, que acabam sofrendo golpes sem nem perceber", afirma.
Entre as situações mais recorrentes estão as fraudes envolvendo cartões bancários, especialmente em compras feitas na rua. Segundo o advogado, a vítima muitas vezes não confere o valor lançado na maquininha ou entrega o cartão a terceiros. "Em alguns casos há troca de cartão, em outros, a cobrança é muito maior do que o produto. Pedir o comprovante e conferir o valor no momento do pagamento é uma medida simples, mas fundamental", orienta.
Os pagamentos por aproximação também exigem atenção. De acordo com o advogado, criminosos se aproveitam da tecnologia para realizar débitos sem que a pessoa perceba. "Máquinas podem ser aproximadas de bolsos, mochilas e doleiras em meio à multidão. Reduzir limites diários e levar apenas o necessário ajuda a diminuir os riscos", diz. No caso do PIX, a recomendação é sempre conferir dados e valores antes de concluir qualquer transferência.
Golpes virtuais seguem em alta durante o carnaval, impulsionados pela criação de sites e perfis falsos que exploram a demanda da festa. Um exemplo recorrente é o chamado "golpe do abadá", em que criminosos criam páginas semelhantes aos oficiais e oferecem abadás, camarotes VIP ou ingressos com grandes descontos, atraindo foliões apressados que acabam perdendo dinheiro e dados pessoais. "Esses golpes exploram a pressa e a euforia do momento. A pessoa acredita que vai perder uma oportunidade e acaba não verificando se a página ou o perfil é confiável", explica o especialista.
Outro ponto de atenção são os perfis falsos criados com uso de inteligência artificial, cada vez mais comuns em redes sociais e aplicativos de relacionamento. "As imagens são realistas e as histórias bem construídas, o que induz a vítima a realizar pagamentos por serviços que não existem. Durante o carnaval, é preciso desconfiar de ofertas relâmpago e evitar transferências para desconhecidos", alerta Gomes Junior.
Para o presidente da ADDP, aproveitar o carnaval com segurança passa por atitudes simples. "Os números mostram que os golpes são massivos e recorrentes. Não se trata de deixar de curtir a festa, mas de manter a atenção em situações previsíveis que, com cuidado, podem ser evitadas", conclui. "Em festas e blocos de rua, uma estratégia segura é levar um celular mais simples, com apenas o aplicativo do banco e um valor mínimo para o dia, e deixar o aparelho principal em casa, com todos os dados pessoais e aplicativos de redes sociais e bancos", recomenda por fim.