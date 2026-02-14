O Carnaval chegou e nesta época do ano aumenta a circulação de pessoas em blocos de rua, desfiles e eventos privados. Com isso, os casos de furtos de celulares e fraudes financeiras ganham força em todo o país. Dados da Associação de Defesa dos Direitos do Público (ADDP) reforçam o alerta: segundo o último levantamento da entidade, referente ao período de janeiro a setembro de 2025, foram registrados cerca de 28 milhões de golpes envolvendo o PIX e 2,7 milhões de compras online fraudulentas no Brasil.

Para o advogado Francisco Gomes Junior, especialista em direito digital e presidente da ADDP, o carnaval reúne um conjunto de fatores que favorece a ação dos criminosos. "Aglomeração, consumo de bebidas alcoólicas, pressa e pagamentos improvisados criam um ambiente em que a atenção diminui. Esse contexto traz maior fragilidade aos foliões, que acabam sofrendo golpes sem nem perceber", afirma.

Entre as situações mais recorrentes estão as fraudes envolvendo cartões bancários, especialmente em compras feitas na rua. Segundo o advogado, a vítima muitas vezes não confere o valor lançado na maquininha ou entrega o cartão a terceiros. "Em alguns casos há troca de cartão, em outros, a cobrança é muito maior do que o produto. Pedir o comprovante e conferir o valor no momento do pagamento é uma medida simples, mas fundamental", orienta.