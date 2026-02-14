O Cursinho Popular Sapiens está com inscrições abertas para o processo seletivo de alunos até o dia 19 de fevereiro. O curso é preparatório para vestibulares tradicionais, com foco no Enem, assim como para o Provão Paulista.

Trata-se de um curso pré-vestibular assistencial fundado em 2018 pelos alunos da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). Em 2025 foi vinculado à Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU) da USP como um projeto de extensão.

O objetivo principal do projeto é democratizar o ensino superior ao oferecer oportunidades de acesso para pessoas de baixa renda, por meio de aulas expositivas preparatórias para o vestibular.