O Cursinho Popular Sapiens está com inscrições abertas para o processo seletivo de alunos até o dia 19 de fevereiro. O curso é preparatório para vestibulares tradicionais, com foco no Enem, assim como para o Provão Paulista.
Trata-se de um curso pré-vestibular assistencial fundado em 2018 pelos alunos da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). Em 2025 foi vinculado à Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU) da USP como um projeto de extensão.
O objetivo principal do projeto é democratizar o ensino superior ao oferecer oportunidades de acesso para pessoas de baixa renda, por meio de aulas expositivas preparatórias para o vestibular.
Marcos Antonio Marton Filho, professor da FMBRU-USP é o coordenador docente do cursinho. "Acreditamos que a grande importância de um projeto como esse é a democratização do ensino, na tentativa de retribuir à sociedade o privilégio de estar numa Universidade como a USP e mostrar aos alunos que esse universo também pode ser deles" esclarece o professor.
Ana Júlia Dias Faustino, uma das coordenadoras discente do Sapiens, acrescenta que o objetivo do projeto é possibilitar o acesso às universidades públicas para alunos oriundos de escola pública que não têm condições de apenas estudar, visto que muitos deles também trabalham.
INSCRIÇÃO
Serão ofertadas 70 vagas para alunos que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam no 3º ano do Ensino Médio em 2026. Dessas 70 vagas, 55 são destinadas a alunos de escolas públicas, 10 vagas ficam destinadas a alunos oriundos de escolas particulares com bolsas superiores a 75% e as outras 5 serão ofertadas para alunos do 1º e 2º ano que pretendem prestar o Provão Paulista Seriado. A inscrição deve ser realizada até o dia 19 de fevereiro de maneira online, através do formulário. O valor da taxa de inscrição é de R$10.
A seleção será feita por meio de uma prova objetiva presencial com 60 questões, que será aplicada no dia 21 de fevereiro (sábado), às 9h, na Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da USP e uma análise socioeconômica.
Mais informações sobre o conteúdo da prova e sobre o processo de seleção estão disponíveis no Edital 2026.
As aulas serão oferecidas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30, com possibilidade de aulas extras e simulados aos finais de semana e serão ministradas por alunos da FMBRU-USP. O processo seletivo para professores do Cursinho Sapiens é aberto para todos os alunos do campus que tenham interesse em fazer parte desse projeto. Atualmente, os alunos da FMBRU ministram a maior parte das matérias.
Finalizando, o professor Marton ressalta que "acreditamos que o sincretismo das diferentes visões de curso e da vivência da Faculdade dá aos alunos do Sapiens a oportunidade de conhecer ainda mais as possibilidades de estudo."