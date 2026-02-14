As mudanças da Reforma Tributária e as recentes alterações nas regras do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) colocaram em pauta a importância do planejamento familiar no Brasil. Com a sanção da Lei Complementar nº 227/2026, que estabelece normas gerais para a tributação da herança e das doações, especialistas alertam que famílias podem enfrentar uma carga tributária maior a partir de 2027, especialmente em estados como São Paulo.

Segundo o advogado tributarista Edson Franciscato Mortari, da AFM Advogados, a nova legislação não cria o imposto, mas obriga os estados a adotarem alíquotas progressivas, respeitando o teto de 8% definido pelo Senado Federal. Hoje, São Paulo aplica uma alíquota única de 4%, independentemente do valor da herança ou da doação.

"Com a lei complementar, o Estado de São Paulo será obrigado a criar faixas de tributação. Quanto maior o patrimônio transmitido, maior será a alíquota do ITCMD", explica Mortari. Um projeto em discussão na Assembleia Legislativa paulista prevê alíquotas que variam de 4% a 8%, mas ainda não foi aprovado.