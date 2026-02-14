O expediente administrativo na prefeitura se encerrou às 18h desta sexta-feira (13), retornando às 12h de quarta-feira (18). Confira como ficam os serviços essenciais.
SAÚDE
Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro UPAs no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços funcionam até sexta-feira (13), no horário normal de atendimento de cada unidade, e retornam na quarta-feira (18), às 12h.
CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.
DAE
O expediente administrativo termina às 17h desta sexta-feira (13), retornando às 12h de quarta-feira (18). Os casos envolvendo vazamento de água e esgoto, bem como pedidos de caminhão-pipa, poderão ser comunicados ao Serviço de Atendimento ao Público por meio do 0800-771 0195, que recebe ligações de telefone fixo e celular, ou 3235-6140 e 3235-6179, para ligações feitas por aparelho celular. O atendimento acontece 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados. Equipes técnicas de manutenção estarão trabalhando em esquema de plantão.
FEIRAS LIVRES
As feiras livres funcionam normalmente todos os dias. A feira livre da avenida Jorge Zaiden terá mudança de endereço nesta terça-feira (17), das 16h às 21h, e será no quarteirão 2 da rua Victor Curvello de Ávila Santos.
PARQUES MUNICIPAIS
Zoológico
Sábado, domingo e terça-feira - das 8h às 17h
Segunda-feira e quarta-feira - das 8h às 16h
Jardim Botânico
Todos os dias - das 8h às 16h
Horto Florestal
Área de lazer externa - aberta todos os dias das 7h às 17h
Trilhas internas - abertas no sábado das 7h às 11h, fechadas no domingo, segunda-feira e terça-feira, e abertas na quarta-feira das 12h às 16h. O Centro de Educação Ambiental encerra o expediente na sexta-feira, retomando as atividades na quarta-feira, às 12h
Bosque da Comunidade
Todos os dias - das 7h às 17h30
ECOPONTOS
Os Ecopontos funcionam no sábado e na quarta-feira das 7h às 19h, no domingo das 8h às 16h, e ficarão fechados na segunda-feira e terça-feira.
ECOVERDE
O Ecoverde funcionará no sábado das 8h às 13h, ficará fechado no domingo, segunda-feira e terça-feira, e funcionará na quarta-feira das 8h às 11h45 e das 13h às 17h.
ATERRO SANITÁRIO
O aterro sanitário funciona no sábado das 8h às 13h, ficará fechado no domingo, e funciona na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira das 8h às 11h45 e das 13h às 17h. O aterro sanitário recebe massa verde, como galhos e folhas de árvores, e volumosos, como móveis velhos.
COLETA SELETIVA
A coleta seletiva funciona normalmente no sábado, segunda-feira e quarta-feira, e fica suspensa na terça-feira.
POUPATEMPO
O Poupatempo funciona no sábado das 9h às 13h, e ficará fechado no domingo, segunda-feira e terça-feira,
EMDURB
A Emdurb informa que o expediente administrativo será normal na segunda-feira (16) e quarta-feira (18), sem funcionamento na terça-feira (17). Vale ressaltar que, para os bairros onde a coleta é realizada às terças, quintas e sábados, haverá coleta normal na terça-feira.