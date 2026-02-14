No dorso da língua, úlceras que não reparam em uma semana podem ser doenças mais raras como tuberculose, sífilis e outras, mas não são canceres ou carcinomas espinocelulares. O dorso da língua é um local que dificilmente dá origem a um câncer. Este é um dado intrigante, não explicável à luz do conhecimento atual.

Mas, tirando o dorso, as outras partes da língua são os locais onde mais ocorrem lesões do câncer bucal, especialmente as suas margens posteriores que se continuam com a mucosa que reveste a parte de baixo da língua ou ventre lingual, e que se continua com o soalho da boca. Nesta região, qualquer placa branca ou vermelha e feridas percebidas devem ser avaliadas imediatamente por um profissional. Se doer ou não, devem ser analisadas por ele. Podemos dizer que as margens posteriores da língua, o ventre lingual e o soalho bucal são locais de maior e alto risco para as cancerizações na mucosa bucal.

Outro local muito traiçoeiro em que o câncer bucal se origina com certa frequência e que é pouco valorizado, é na região logo atrás do ultimo dente inferior, uma área chamada de trígono retromolar porque é um triangulo pequeno logo depois do segundo ou terceiro molar. Esta área deve ser sempre checada nos exames preventivos e qualquer lesão nela deve ser valorizada pelo paciente e pelo clínico.