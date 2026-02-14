As feridas, manchas e placas brancas e ou vermelhas na mucosa são as formas com que o câncer bucal pode se iniciar. Quando são dolorosas, pode ser um bom sinal, pois feridas que doem tendem a ser ulcerações traumáticas e aftas, que não malignizam.
As feridas e manchas brancas e ou vermelhas do início do câncer bucal não são doloridas. Geralmente o paciente descobre por visualizar a área em autoexame ou por causa de eventuais sangramentos ao mastigar ou higienizar. Alguns pacientes dizem que só percebeu quando teve uma sensação de espinho de peixe que perfurou o local. O câncer bucal é insidioso, traiçoeiro, sutil e sorrateiro.
As ulcerações traumáticas e as aftas tendem a reparar-entre 7 e 10 dias e o paciente sabe quando iniciou. Elas são incomodativas e desconfortáveis. Quando uma ferida tende a reparar neste curto período, a chamamos de ulceração.
Quando a ferida passa de 15 dias e continua ali, devem ser chamadas de úlceras. A ferida de afta é uma ulceração pois tende a reparar, e a de um carcinoma espinocelular ou câncer bucal é uma úlcera, pois tende a permanecer indefinidamente, endurecendo sua base de infiltração.
MAPEAMENTO DE RISCOS
A localização de uma ferida ou de uma placa branca ou vermelha na boca é muito importante. Na parte de cima da língua ou dorso lingual, raramente se tem feridas de longa duração. Quando forem traumáticas nesta localização, se reparam em 2 a 3 dias em uma velocidade incrível. Aftas não ocorrem no dorso da língua e nem no palato duro, pois são locais muito resistentes queratinizados em que dificilmente ocorrem microtraumatismos que dão origem às aftas.
No dorso da língua, úlceras que não reparam em uma semana podem ser doenças mais raras como tuberculose, sífilis e outras, mas não são canceres ou carcinomas espinocelulares. O dorso da língua é um local que dificilmente dá origem a um câncer. Este é um dado intrigante, não explicável à luz do conhecimento atual.
Mas, tirando o dorso, as outras partes da língua são os locais onde mais ocorrem lesões do câncer bucal, especialmente as suas margens posteriores que se continuam com a mucosa que reveste a parte de baixo da língua ou ventre lingual, e que se continua com o soalho da boca. Nesta região, qualquer placa branca ou vermelha e feridas percebidas devem ser avaliadas imediatamente por um profissional. Se doer ou não, devem ser analisadas por ele. Podemos dizer que as margens posteriores da língua, o ventre lingual e o soalho bucal são locais de maior e alto risco para as cancerizações na mucosa bucal.
Outro local muito traiçoeiro em que o câncer bucal se origina com certa frequência e que é pouco valorizado, é na região logo atrás do ultimo dente inferior, uma área chamada de trígono retromolar porque é um triangulo pequeno logo depois do segundo ou terceiro molar. Esta área deve ser sempre checada nos exames preventivos e qualquer lesão nela deve ser valorizada pelo paciente e pelo clínico.
No palato mole, aquele que tem a úvula ou “pequena uva” dependurada, especialmente nas partes laterais que quase abraçam as tonsilas, ali são locais de alta cancerização de lesões. As tonsilas são portas de entrada comuns do HPV, uma das causas do câncer bucal. O dorso da língua e o palato duro são áreas de baixo risco de cancerização, já os lábios, bochechas, gengiva e mucosa alveolar são áreas de risco intermediário.
REFLEXÃO FINAL
Temos uma divisão das partes da boca em três categorias quanto ao maior risco de aparecimento de um câncer bucal a partir de uma mucosa normal ou como manchas ou placas brancas (leucoplasias) e/ou vermelhas (eritroplasias). É comum que estas manchas brancas e vermelhas se misturem e se chamem eritro-leucoplasias. É intrigante, mas o risco maior de cancerização na mucosa bucal, ocorre nos locais mais escondidos. Talvez seja para ficarmos mais atentos nos exames da boca como profissionais e como pacientes!