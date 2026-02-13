14 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

LEI ESTADUAL PERMITE

Prefeitura estuda forma de viabilizar enterro de pets com tutores

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
A Prefeitura de Bauru informa que, após a publicação da Lei Estadual nº 18.397/2026, que autoriza o sepultamento de cães e gatos em jazigos familiares, iniciou a análise da nova legislação para viabilizar sua aplicação no município.

A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, em conjunto com a Emdurb, responsável pela gestão dos cemitérios municipais, está avaliando as adequações necessárias e organizando os procedimentos para que a medida seja implementada de forma segura, organizada e respeitando as normas sanitárias.

Assim que as orientações e critérios forem definidos, todas as informações sobre como funcionará o serviço em Bauru serão divulgadas à população. A Prefeitura reforça seu compromisso com a transparência e com o atendimento responsável à comunidade.

