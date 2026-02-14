Os tratamentos para rejuvenescimento não necessariamente precisam mudar a fisionomia de uma pessoa. Na verdade, o foco sempre é tornar a aparência rejuvenescida, mas natural - sem grandes modificações, mas com o aspecto de que a pessoa está mais bonita e saudável.

Claro que, se uma pessoa deseja mudar algum aspecto, também é possível. Mas o rejuvenescimento em si significa ter uma pele com mais firmeza, viço e menos marcas. Se essa é sua vontade, mas sente medo de ficar com uma fisionomia diferente, eu conto para você quais são os cuidados a serem seguidos.

1. Consulte-se com dermatologistas de confiança