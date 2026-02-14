Muitas pessoas confundem o estilo com a moda, quando, na verdade, ele (o estilo) refere-se aos gostos, preferências, desejos, objetivos e até mesmo fantasias pessoais. E não é preciso muito para ter estilo. Os estilosos andam por aí, nos shoppings, em redutos populares de compra, nas esquinas... Os centros urbanos concentram estilos dos mais variados. Basta notar!

Personalidade. Esta é a palavra-chave quando o assunto é o estilo. E ele ainda está fortemente ligado ao autoconhecimento e, como não podia deixar de ser, está sobre total influência da personalidade de cada um.

Nem certo nem errado