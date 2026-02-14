14 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
MODA

Estilo pessoal: qual é o seu?


| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

Muitas pessoas confundem o estilo com a moda, quando, na verdade, ele (o estilo) refere-se aos gostos, preferências, desejos, objetivos e até mesmo fantasias pessoais. E não é preciso muito para ter estilo. Os estilosos andam por aí, nos shoppings, em redutos populares de compra, nas esquinas... Os centros urbanos concentram estilos dos mais variados. Basta notar!

Personalidade. Esta é a palavra-chave quando o assunto é o estilo. E ele ainda está fortemente ligado ao autoconhecimento e, como não podia deixar de ser, está sobre total influência da personalidade de cada um.

Nem certo nem errado

Sem regras, sem estações, sem modismo. Não existe certo, nem errado. O estilo é intransferível e caminha só na multidão, ou seja, é seu. Vem de dentro de você, dos seus gostos particulares. Quando descoberto, o estilo é capaz de te dar mais confiança e te fazer ir adiante, sem medo de encarar o mundo exterior.

Vamos de estilo pessoal? Esportivo, Sexy, Elegante, Criativo, Tradicional, Moderno, Romântico... Afinal, qual é o seu?

Estilo Esportivo

Conforto e praticidade em primeiro lugar

Os acessórios são simples e funcionais

Peças com designs esportivos, como tênis e sapatos de saltos baixos

Sobreposições sempre presentes

Estilo Sexy

Decotes, fendas, cavas, linhas reveladoras, transparências e brilhos são fortes tendências

Peças que marcam e valorizam o corpo e as curvas

As cores são ousadas e chamativas

As estampas costumeiramente trazem o animal print

Estilo Elegante

Vestida na medida certa!

As linhas são cleans, com poucos detalhes

Peças de boa qualidade e com caimento perfeito

As cores são neutras e discretas

Estilo Criativo

Misturas ousadas e improváveis

Visual de várias cores

Peças com cara de "antigo", vintage

Estampas orientais, africanas, com animais e xadrez

Estilo Tradicional

As roupas são fluidas, não modelam o corpo

Conjuntos e combinações prontas

Cores sólidas predominam nos looks

Os tecidos são nobres, como a lã pura, a seda e o linho

Estilo Moderno

As roupas são estruturadas

Peças que sirvam tanto para o dia, quanto para a noite

Há contrastes de branco e preto, e grande predileção pela cor cinza, além dos chamados "tons de pó"

As estampas quase sempre são grandes

Estilo Romântico

Peças com formatos e texturas delicados

As cores são sutis, leves, sem muitos contrastes, como os tons pastéis

Os detalhes são compostos por rendas, laços, fitas e bordados delicados

A estampa floral é uma forte tendência

Conseguiu perceber a ideia? Quando se trata de estilo pessoal, não existe certo ou errado. Se tal peça está moda, mas não se encaixa, não combina com você, esqueça! Ao optar por uma roupa, um acessório, aspectos de sua identidade são revelados. Como diria a jornalista, empresária e consultora de moda Gloria Kalil, a moda é uma proposta da indústria, já o estilo é uma escolha pessoal. Então, seja você e seja feliz!

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários