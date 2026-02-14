Muitas pessoas confundem o estilo com a moda, quando, na verdade, ele (o estilo) refere-se aos gostos, preferências, desejos, objetivos e até mesmo fantasias pessoais. E não é preciso muito para ter estilo. Os estilosos andam por aí, nos shoppings, em redutos populares de compra, nas esquinas... Os centros urbanos concentram estilos dos mais variados. Basta notar!
Personalidade. Esta é a palavra-chave quando o assunto é o estilo. E ele ainda está fortemente ligado ao autoconhecimento e, como não podia deixar de ser, está sobre total influência da personalidade de cada um.
Nem certo nem errado
Sem regras, sem estações, sem modismo. Não existe certo, nem errado. O estilo é intransferível e caminha só na multidão, ou seja, é seu. Vem de dentro de você, dos seus gostos particulares. Quando descoberto, o estilo é capaz de te dar mais confiança e te fazer ir adiante, sem medo de encarar o mundo exterior.
Vamos de estilo pessoal? Esportivo, Sexy, Elegante, Criativo, Tradicional, Moderno, Romântico... Afinal, qual é o seu?
Estilo Esportivo
Conforto e praticidade em primeiro lugar
Os acessórios são simples e funcionais
Peças com designs esportivos, como tênis e sapatos de saltos baixos
Sobreposições sempre presentes
Estilo Sexy
Decotes, fendas, cavas, linhas reveladoras, transparências e brilhos são fortes tendências
Peças que marcam e valorizam o corpo e as curvas
As cores são ousadas e chamativas
As estampas costumeiramente trazem o animal print
Estilo Elegante
Vestida na medida certa!
As linhas são cleans, com poucos detalhes
Peças de boa qualidade e com caimento perfeito
As cores são neutras e discretas
Estilo Criativo
Misturas ousadas e improváveis
Visual de várias cores
Peças com cara de "antigo", vintage
Estampas orientais, africanas, com animais e xadrez
Estilo Tradicional
As roupas são fluidas, não modelam o corpo
Conjuntos e combinações prontas
Cores sólidas predominam nos looks
Os tecidos são nobres, como a lã pura, a seda e o linho
Estilo Moderno
As roupas são estruturadas
Peças que sirvam tanto para o dia, quanto para a noite
Há contrastes de branco e preto, e grande predileção pela cor cinza, além dos chamados "tons de pó"
As estampas quase sempre são grandes
Estilo Romântico
Peças com formatos e texturas delicados
As cores são sutis, leves, sem muitos contrastes, como os tons pastéis
Os detalhes são compostos por rendas, laços, fitas e bordados delicados
A estampa floral é uma forte tendência
Conseguiu perceber a ideia? Quando se trata de estilo pessoal, não existe certo ou errado. Se tal peça está moda, mas não se encaixa, não combina com você, esqueça! Ao optar por uma roupa, um acessório, aspectos de sua identidade são revelados. Como diria a jornalista, empresária e consultora de moda Gloria Kalil, a moda é uma proposta da indústria, já o estilo é uma escolha pessoal. Então, seja você e seja feliz!