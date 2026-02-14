Aumento de custos com contratação: para manter as máquinas funcionando sem interrupção, indústrias precisariam contratar equipes adicionais para cobrir as novas folgas. É estimado que a mudança poderia gerar um custo de até R$ 1 trilhão em novas contratações no longo prazo. Perda de competitividade: se o custo da mão de obra subir sem um ganho proporcional de eficiência, os produtos brasileiros podem ficar mais caros em comparação com o mercado internacional, prejudicando as exportações. Risco de desindustrialização: Empresas menores ou com baixa margem de lucro podem não suportar o aumento de custos, correndo o risco de fechamento ou redução da produção. Estudos sugerem um risco de perda de mais de 600 mil empregos formais em diversos setores, incluindo a indústria e construção. Logística de turnos: reorganizar escalas complexas (como as de refinarias ou siderúrgicas) exige uma transição técnica difícil para evitar gargalos na produção.

Potenciais Benefícios e Adaptações na indústria

Incentivo à automação: o aumento do custo humano pode acelerar a adoção da Indústria 4.0 (robótica e IA) para manter a produção estável com menos dependência de escalas intensivas. Redução de acidentes e afastamentos: trabalhadores menos exaustos cometem menos erros. No setor industrial, isso pode significar uma redução direta em acidentes de trabalho e custos com auxílio-doença. Atração de talentos: uma jornada mais equilibrada pode tornar a carreira industrial mais atrativa para jovens profissionais, ajudando a combater a falta de mão de obra qualificada em alguns nichos. Sem debate aprofundado com a sociedade não haverá eficácia na decisão.