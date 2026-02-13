Andrezão é seleção! Na tarde desta sexta-feira (13), o pivô do Bauru Basket foi convocado para defender o país nos jogos contra Venezuela e Colômbia, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2027. Os confrontos serão disputados nos dias 27 de fevereiro e 2 de março, em Belo Horizonte (MG), na Arena UniBH.

Esta será a primeira vez que o camisa 23 do Dragão integrará o elenco principal do Brasil. A convocação do técnico Aleksandar Petrovic chancela o momento que o atleta atravessa na temporada: na atual edição do NBB Caixa, o jogador é o segundo maior pontuador da competição, com média de 17,5 pontos por partida (atrás apenas do companheiro Dontrell Brite, com 19,2.). Além disso, lidera o campeonato em rebotes, com 10,5 por jogo.

Os números evidenciam um estilo cada vez mais raro no basquete atual: o do pivô de refino técnico. Mais do que se impor no garrafão pela altura, o atleta do Bauru também arremessa de média distância, finaliza com as duas mãos nas proximidades da cesta e encontra os colegas de time bem posicionados por conta da sua leitura de jogo.