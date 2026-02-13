Andrezão é seleção! Na tarde desta sexta-feira (13), o pivô do Bauru Basket foi convocado para defender o país nos jogos contra Venezuela e Colômbia, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2027. Os confrontos serão disputados nos dias 27 de fevereiro e 2 de março, em Belo Horizonte (MG), na Arena UniBH.
Esta será a primeira vez que o camisa 23 do Dragão integrará o elenco principal do Brasil. A convocação do técnico Aleksandar Petrovic chancela o momento que o atleta atravessa na temporada: na atual edição do NBB Caixa, o jogador é o segundo maior pontuador da competição, com média de 17,5 pontos por partida (atrás apenas do companheiro Dontrell Brite, com 19,2.). Além disso, lidera o campeonato em rebotes, com 10,5 por jogo.
Os números evidenciam um estilo cada vez mais raro no basquete atual: o do pivô de refino técnico. Mais do que se impor no garrafão pela altura, o atleta do Bauru também arremessa de média distância, finaliza com as duas mãos nas proximidades da cesta e encontra os colegas de time bem posicionados por conta da sua leitura de jogo.
"Estou muito feliz. O Brasil possui excelentes jogadores na minha posição. Então, ser convocado é um reconhecimento muito importante em relação ao trabalho que venho fazendo no dia a dia", destacou Andrezão. "Creio que a temporada passada foi de evolução. Agora, sinto que estou conseguindo consolidar esse protagonismo. E devo isso ao apoio da minha família, especialmente da minha esposa, mas também da comissão técnica e dos meus companheiros do Bauru Basket. Espero que eu possa corresponder às expectativas e ser convocado mais vezes ao longo desse ciclo", concluiu.
O maior do país
Prestes a completar 24 anos, o mineiro de Francisco Sá passou pelo basquete espanhol antes de finalizar seu processo de formação no Paulistano. No clube da capital, chegou a ser MVP das finais da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) de 2024. Ele atuou também pelo Cerrado antes de desembarcar em Bauru na temporada passada.
Com 2,13 m — o atleta mais alto do Brasil — figurou entre os candidatos a melhor pivô do último NBB. Agora, superou qualquer recorte de idade ou função e se estabeleceu entre os protagonistas da liga.