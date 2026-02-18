O vereador e empresário André Maldonado apresenta ao público, no dia 24 de fevereiro, às 19h, o seu primeiro livro “O Empresário Cristão – Uma Jornada de Princípios e Práticas na Política e nos Negócios”. O lançamento será realizado na livraria Empório Cultural, no Boulevard Shopping.

Na obra, o parlamentar propõe uma reflexão sobre a presença dos valores cristãos não apenas no ambiente empresarial, mas também na atuação política e na liderança pública. Publicado pela Editora Preparando, o livro reúne 112 páginas que abordam temas como ética nos negócios, transparência, gestão de crises orientada por princípios, influência na política, liderança servidora e construção de legado.

A narrativa parte da trajetória do autor nos setores empresarial e legislativo para defender que fé e empreendedorismo podem caminhar de forma integrada no cotidiano das decisões, na condução de equipes e no exercício de mandatos. Para Maldonado, o trabalho, seja na iniciativa privada ou no serviço público, deve ser entendido como propósito. “Mais do que crescer, o verdadeiro chamado é inspirar, servir e transformar”, afirma ao longo do texto.