Porcos continuam aparecendo na região central de Bauru. Desta vez, um grupo em busca de comida foi visto na tarde desta quinta-feira (12), na rua Nobile de Piero. Moradores da área demonstram preocupação com o bem-estar dos animais soltos pela cidade, que também podem ocasionar acidentes.

A situação já havia sido registrada na quarta-feira (11), quando um porco foi avistado nas proximidades do cruzamento da rua Rio Branco com a Marcondes Salgado.

De acordo com a Lei nº 7.055/2018, que proíbe a criação de equinos, bovinos, caprinos, suínos e ovinos em perímetro urbano, os responsáveis pelos animais estão sujeitos ao pagamento de multas e taxas (com acréscimo do IPCA) referentes à remoção. Além disso, o tutor é encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses de Bauru (CCZ) e deve arcar com a diária, limitada a cinco dias.

Em caso de denúncias, a população pode acionar o CCZ pelo telefone 3103-8050.