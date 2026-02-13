A Prefeitura de Bauru informa como ficarão os serviços municipais em função dos pontos facultativos do Carnaval. O expediente administrativo será encerrado às 18h desta sexta-feira (13), retornando às 12h de quarta-feira (18). Confira como ficam os serviços essenciais.
SAÚDE
Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços funcionam até sexta-feira (13), no horário normal de atendimento de cada unidade, e retornam na quarta-feira (18), às 12h.
CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.
DAE
O expediente administrativo termina às 17h desta sexta-feira (13), retornando às 12h de quarta-feira (18). Os casos envolvendo vazamento de água e esgoto do município, bem como pedidos de caminhão-pipa, poderão ser comunicados ao Serviço de Atendimento ao Público por meio do 0800-771 0195, que recebe ligações de telefone fixo e celular, ou 3235-6140 e 3235-6179, para ligações feitas por aparelho celular. O atendimento acontece 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados. Equipes técnicas de manutenção estarão trabalhando em esquema de plantão para atender as demandas emergenciais.
FEIRAS LIVRES
As feiras livres funcionam normalmente todos os dias. A feira livre da avenida Jorge Zaiden terá mudança de endereço nesta terça-feira (17), das 16h às 21h, e será no quarteirão 2 da rua Victor Curvello de Ávila Santos.
PARQUES MUNICIPAIS
Zoológico
Sábado, domingo e terça-feira – das 8h às 17h
Segunda-feira e quarta-feira – das 8h às 16h
Jardim Botânico
Todos os dias – das 8h às 16h
Horto Florestal
Área de lazer externa – aberta todos os dias das 7h às 17h
Trilhas internas – abertas no sábado das 7h às 11h, fechadas no domingo, segunda-feira e terça-feira, e abertas na quarta-feira das 12h às 16h. O Centro de Educação Ambiental encerra o expediente na sexta-feira, retomando as atividades na quarta-feira, às 12h
Bosque da Comunidade
Todos os dias – das 7h às 17h30
ECOPONTOS
Os Ecopontos funcionam no sábado e na quarta-feira das 7h às 19h, no domingo das 8h às 16h, e ficarão fechados na segunda-feira e terça-feira.
ECOVERDE
O Ecoverde funcionará no sábado das 8h às 13h, ficará fechado no domingo, segunda-feira e terça-feira, e funcionará na quarta-feira das 8h às 11h45 e das 13h às 17h.
ATERRO SANITÁRIO
O aterro sanitário funciona no sábado das 8h às 13h, ficará fechado no domingo, e funciona na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira das 8h às 11h45 e das 13h às 17h. O aterro sanitário recebe massa verde, como galhos e folhas de árvores, e volumosos, como móveis velhos.
COLETA SELETIVA
A coleta seletiva funciona normalmente no sábado, segunda-feira e quarta-feira, e fica suspensa na terça-feira.
POUPATEMPO
O Poupatempo funciona no sábado das 9h às 13h, e ficará fechado no domingo, segunda-feira e terça-feira, retornando na quarta-feira às 12h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.
COHAB
A Cohab encerra os atendimentos nesta sexta-feira (13), às 17h, retomando o funcionamento na quarta-feira (18), às 13h.
EMDURB
A Emdurb informa que o expediente administrativo será normal na segunda-feira (16) e quarta-feira (18), sem funcionamento na terça-feira (17). Ficam mantidos os serviços essenciais, como a coleta de lixo orgânico, Terminal Rodoviário e Aeródromo, Fiscalização de Trânsito (GOT), Setor de Implantação e Manutenção Semafórica, Cemitérios Municipais e Funerária. Vale ressaltar que, para os bairros onde a coleta é realizada às terças, quintas e sábados, haverá coleta normal na terça-feira.
TRANSPORTE COLETIVO
- Dia 14/02 (sábado) – as linhas operarão com a tabela de SÁBADO
- Dia 15/02 (domingo) – as linhas operarão com a tabela de DOMINGO E FERIADO
- Dia 16/02 (segunda-feira) – as linhas operarão com a tabela de SÁBADO
- Dia 17/02 (terça-feira) – as linhas operarão com a tabela de DOMINGO E FERIADO
- Dia 18/02 (quarta-feira) – as linhas operarão com a tabela de DIA ÚTIL
A partir das 19h de sábado e segunda-feira, será disponibilizada uma linha especial para atendimento do desfile de carnaval, com saída do quarteirão 6 da avenida Rodrigues Alves, desembarcando na avenida Orlando Ranieri, próximo à rua Sebastião Pregnolato. Esta mesma linha realizará o caminho inverso, ou seja, da avenida Orlando Ranieri para a avenida Rodrigues Alves.
Além da linha especial, os usuários que desejarem se deslocar para a região da avenida Jorge Zaiden também poderão utilizar as linhas já existentes
- Dutra – Ipmet/UNESP
- UNESP/CTI – Jd. Ouro Verde
- UNESP/Camélias – Falcão/ITE
- Isaura Pitta Garmes – UNESP/CTI
- Jd. Rosa Branca/Nova Esperança I – Vl. Tecnológica
- Flamboyants/Jd. Contorno – Edson F. Silva