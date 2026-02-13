A Prefeitura de Bauru informa como ficarão os serviços municipais em função dos pontos facultativos do Carnaval. O expediente administrativo será encerrado às 18h desta sexta-feira (13), retornando às 12h de quarta-feira (18). Confira como ficam os serviços essenciais.

SAÚDE

Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.