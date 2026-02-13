O Sesi Bauru segue em busca de somar pontos e entrar na zona de classificação para os playoffs. Após grande vitória fora de casa na última rodada, o time de Bauru enfrenta o Vôlei Renata nesta sexta-feira (13), às 21h30, na Arena Paulo Skaf. A partida é válida pela sexta rodada do returno da Superliga 25-26, tem entrada gratuita via Meu Sesi e transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.

A equipe de Bauru chega na rodada após grande vitória de virada sobre o Praia Clube fora de casa. Com a vitória no tie-break, o Sesi Bauru chegou aos 22 pontos na nona colocação, tendo oito vitórias e oito derrotas. O Vôlei Renata é terceiro, com 36 pontos em 12 vitórias e quatro derrotas. Na última rodada, o time campineiro bateu o Joinville Vôlei em 3 sets a 1.

O ingresso para o duelo entre Sesi Bauru e Vôlei Renata é totalmente gratuito, sendo necessário fazer o cadastro e reservar o ingresso pelo sistema Meu Sesi. A retirada de ingressos já está liberada no link: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026