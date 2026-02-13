O Sesi Bauru segue em busca de somar pontos e entrar na zona de classificação para os playoffs. Após grande vitória fora de casa na última rodada, o time de Bauru enfrenta o Vôlei Renata nesta sexta-feira (13), às 21h30, na Arena Paulo Skaf. A partida é válida pela sexta rodada do returno da Superliga 25-26, tem entrada gratuita via Meu Sesi e transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.
A equipe de Bauru chega na rodada após grande vitória de virada sobre o Praia Clube fora de casa. Com a vitória no tie-break, o Sesi Bauru chegou aos 22 pontos na nona colocação, tendo oito vitórias e oito derrotas. O Vôlei Renata é terceiro, com 36 pontos em 12 vitórias e quatro derrotas. Na última rodada, o time campineiro bateu o Joinville Vôlei em 3 sets a 1.
O ingresso para o duelo entre Sesi Bauru e Vôlei Renata é totalmente gratuito, sendo necessário fazer o cadastro e reservar o ingresso pelo sistema Meu Sesi. A retirada de ingressos já está liberada no link: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026
No primeiro turno, o confronto se marcou pelo equilíbrio, com o time de Campinas saindo vitorioso em casa. O roteiro foi semelhante nas quartas de final da Copa Brasil, com o Vôlei Renata vencendo em casa. No confronto pela Copa, Gui Araújo anotou 20 pontos e foi o maior pontuador do time de Bauru.
Na temporada da Superliga, Marcos Jr. segue como maior pontuador do Sesi Bauru, chegando aos 200 pontos, seguido por Barreto com 196. Barreto também aparece como destaque nos saques, com nove pontos, e nos bloqueios, com 61, esta a melhor marca da Superliga.