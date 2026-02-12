Em Fevereiro é celebrado o Dia Internacional de Luta Contra o Câncer Infantil e o Lions Clube Bauru Bela Vista realizará duas atividades para chamar a atenção para essa que é uma das Causas Globais abraçadas pelos Leões ao redor do mundo.

Neste dia 14, sábado, os Leões farão um Plantão Informativo, no Espaço Aonet Coworking, dentro do Shopping Boulevard, oferecendo orientação sobre a importância do diagnóstico precoce e os principais sinais que podem apontar a doença em sua fase inicial. Com informação de fácil entendimento, essa ação tem o objetivo de tornar mais atento o olhar de qualquer pessoa que tenha contato com as crianças em casa ou no trabalho.

Já as palestras que acontecerão no dia 23, segunda-feira, no auditório da FOB/USP contará com a presença da Dra. Cláudia Oliveira, do setor de Oncologia Pediátrica e Déborah Maciel, diretora, ambas do Hospital Estadual de Bauru. As médicas especialistas abordarão de forma mais ampla a detecção dos sintomas do câncer pediátrico para profissionais de saúde, educação, assistência de crianças, pais e adultos interessados no assunto.