Em Fevereiro é celebrado o Dia Internacional de Luta Contra o Câncer Infantil e o Lions Clube Bauru Bela Vista realizará duas atividades para chamar a atenção para essa que é uma das Causas Globais abraçadas pelos Leões ao redor do mundo.
Neste dia 14, sábado, os Leões farão um Plantão Informativo, no Espaço Aonet Coworking, dentro do Shopping Boulevard, oferecendo orientação sobre a importância do diagnóstico precoce e os principais sinais que podem apontar a doença em sua fase inicial. Com informação de fácil entendimento, essa ação tem o objetivo de tornar mais atento o olhar de qualquer pessoa que tenha contato com as crianças em casa ou no trabalho.
Já as palestras que acontecerão no dia 23, segunda-feira, no auditório da FOB/USP contará com a presença da Dra. Cláudia Oliveira, do setor de Oncologia Pediátrica e Déborah Maciel, diretora, ambas do Hospital Estadual de Bauru. As médicas especialistas abordarão de forma mais ampla a detecção dos sintomas do câncer pediátrico para profissionais de saúde, educação, assistência de crianças, pais e adultos interessados no assunto.
Com essas atividades, o Lions Bauru Bela Vista amplia suas ações de serviço voluntário realizadas através de parcerias estratégicas com instituições, que visam a melhoria da qualidade de vida das crianças e jovens acometidos pela doença, ações de assistência psicossocial para as famílias, atividades informativas com especialistas da área, apoio às instituições que oferecem exames e tratamentos específicos e parceria com a Secretaria Municipal de Educação para a divulgação de informações em toda a rede municipal de ensino.
O trabalho desenvolvido pelos Lions Clubes é 100% voluntário, mas é necessário e eficiente, impulsionado por Lions Internacional, a maior organização de serviços humanitários do planeta, com mais de 1,4 milhão de associados. Somam-se à essa corrente do bem, atores engajados da iniciativa pública e privada como a FOB/USP, Shopping Boulevard e Jornal da Cidade, entre outras.
Serviço
Lions Clube Bauru Bela Vista
Ações de Divulgação Sobre a Importância do Diagnóstico Precoce
na Luta contra o Câncer Infantil
14 de Fevereiro - Shopping Boulevard, das 12h às 18h
23 de Fevereiro - Auditório da FOB/USP, das 19h às 22h