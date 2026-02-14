O Noroeste entra em campo neste domingo (15), contra o Primavera, fora de casa, para um duelo que vale mais do que os três pontos: está em jogo a permanência na elite do Paulistão do ano que vem. Trata-se da 8.ª e última rodada da primeira fase. Todos os jogos serão simultaneamente às 20h30, com transmissões da HBO Max. A única partida em TV aberta, pela Record, será o duelo entre São Bernardo e Corinthians.

Na 14.ª colocação, beirando a zona de rebaixamento (caem os 15.º e 16.º), o Norusca pega o Fantasma de Indaiatuba no Estádio Ítalo Mário Limongi para exorcizar de vez o risco de queda para a Série A2 do estadual. Neste palco o Alvirrubro tem 100% de aproveitamento. Jogou apenas duas vezes e venceu ambas.

O time comandando pelo técnico Guilherme Alves só depende de si para permanecer na divisão. Embora o torcedor deseje a vitória, já que o time venceu apenas uma vez no Paulistão deste ano e também uma vez no campeonato do ano passado, ambos os triunfos diante do Velo Clube, um empate ou até uma derrota também são o suficiente para a Maquininha Vermelha, desde que o Velo Clube não vença o Santos.