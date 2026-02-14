O Noroeste entra em campo neste domingo (15), contra o Primavera, fora de casa, para um duelo que vale mais do que os três pontos: está em jogo a permanência na elite do Paulistão do ano que vem. Trata-se da 8.ª e última rodada da primeira fase. Todos os jogos serão simultaneamente às 20h30, com transmissões da HBO Max. A única partida em TV aberta, pela Record, será o duelo entre São Bernardo e Corinthians.
Na 14.ª colocação, beirando a zona de rebaixamento (caem os 15.º e 16.º), o Norusca pega o Fantasma de Indaiatuba no Estádio Ítalo Mário Limongi para exorcizar de vez o risco de queda para a Série A2 do estadual. Neste palco o Alvirrubro tem 100% de aproveitamento. Jogou apenas duas vezes e venceu ambas.
O time comandando pelo técnico Guilherme Alves só depende de si para permanecer na divisão. Embora o torcedor deseje a vitória, já que o time venceu apenas uma vez no Paulistão deste ano e também uma vez no campeonato do ano passado, ambos os triunfos diante do Velo Clube, um empate ou até uma derrota também são o suficiente para a Maquininha Vermelha, desde que o Velo Clube não vença o Santos.
O Primavera, do técnico Rafael Marques, conhecido ex-atacante, tem 7 pontos, está apenas um degrau acima do Noroeste, na 13.ª colocação. A equipe precisa só de um ponto para não cair. Longe de ser um confronto de "compadres", a rodada promete emoções também em Santos. Isso porque na Vila Belmiro, o Velo Clube tem a missão mais difícil da temporada: vencer o Peixe e ainda torcer para que o Norusca perca e seja rebaixado. Caso Noroeste e Velo vençam seus duelos, quem cai será o Primavera.
O time de Indaiatuba, assim como o Noroeste, virou Sociedade Anônima de Futebol (SAF) recentemente. O clube disputa pela primeira vez a Série A1 do Paulistão. A combalida Ponte Preta, última colocada que perdeu de todos os times, exceto para o Alvirrubro de Bauru, já está rebaixada e só cumprirá tabela.
Retrospecto
Noroeste e Primavera se enfrentaram pela última vez no dia 3 de fevereiro de 2024, em Indaiatuba, pela Série A2 de 2024. Na época, o Norusca sob comando do técnico Moisés Egert, venceu por 2 a 1, com gols de Carlão (sempre ele) e do lateral PH. Os times se enfrentaram apenas seis vezes no total. O Noroeste venceu quatro, o Primavera uma, além de terem um empate.