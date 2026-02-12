As equipes de Eletromecânica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) realizam, nesta quinta-feira (12), duas manutenções emergenciais nos reservatórios elevados nos bairros 9 de Julho e Mary Dota.

No reservatório elevado 9 de Julho foi constatado problemas na válvula de retenção. Um equipamento provisório foi instalado para minimizar os impactos no abastecimento durante o serviço.

O DAE orienta os moradores do Núcleo 9 de Julho, Núcleo Fortunato Rocha Lima, Distrito Industrial III, Parque Jaraguá, Parque Primavera, além da parte alta do Parque Santa Edwiges e Roosevelt a usarem a água com economia, pois o abastecimento será retomado após a manutenção e normalizado gradativamente ao longo da noite e madrugada.