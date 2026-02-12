As equipes de Eletromecânica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) realizam, nesta quinta-feira (12), duas manutenções emergenciais nos reservatórios elevados nos bairros 9 de Julho e Mary Dota.
No reservatório elevado 9 de Julho foi constatado problemas na válvula de retenção. Um equipamento provisório foi instalado para minimizar os impactos no abastecimento durante o serviço.
O DAE orienta os moradores do Núcleo 9 de Julho, Núcleo Fortunato Rocha Lima, Distrito Industrial III, Parque Jaraguá, Parque Primavera, além da parte alta do Parque Santa Edwiges e Roosevelt a usarem a água com economia, pois o abastecimento será retomado após a manutenção e normalizado gradativamente ao longo da noite e madrugada.
No reservatório elevado Mary Dota, as equipes estão substituindo a bomba de recalque. A intervenção é necessária após o equipamento apresentar falhas na manhã desta quinta-feira, exigindo a troca imediata para assegurar a continuidade do abastecimento.
A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no final da tarde de hoje. Durante a manutenção, o abastecimento poderá apresentar oscilações ou interrupção na região alta do Mary Dota, bem como nos bairros Chácaras São João, Parque Giansante e Isaura Pitta Garms.
A normalização do sistema de distribuição ocorrerá de forma gradativa durante o período noturno e a madrugada desta sexta-feira.
O DAE recomenda que os moradores utilizem a reserva domiciliar de forma consciente, priorizando alimentação e higiene. Em casos emergenciais, o caminhão-pipa pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195, disponível para chamadas de telefones fixos e celulares.