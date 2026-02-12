O set começa em equilíbrio e troca de pontos entre as duas equipes, mas o Sesi Vôlei Bauru passa a ter mais erros na parcial e usa seu primeiro tempo em 11 a 8. A equipe bauruense cresce no saque e bloqueio, empatando o set em 14 a 14 após bloqueio de Mayany e forçando a parada do adversário. Os dois times voltam a trocar pontos, mas o time carioca retoma a liderança em 21 a 19 na segunda parada de Henrique Modenesi. O Sesi Vôlei Bauru conquista a virada de bola, pontua com Mayany no bloqueio e leva ao segundo tempo do Tijuca Vôlei em 23 a 23. Com mais um ponto de bloqueio, desta vez de Bruna Moraes, o Sesi Vôlei Bauru fecha em 27 a 29.

Após um início de erros no primeiro set, o Sesi Vôlei Bauru se reorganiza e abre a segunda parcial com eficiência no ataque, convertendo os contra-ataques e abrindo 4 a 8 na primeira parada do mandante. O time de Bauru segue dominando no saque e bloqueio, pontua no fundamento com Diana e força a segunda parada rápida do adversário no 6 a 12. O Tijuca Vôlei busca uma reação na metade da parcial, conecta pontos em sequência com boas ações defensivas e leva ao primeiro tempo bauruense no 13 a 18. A equipe carioca segue pressionando na defesa e contra-ataque, fazendo 15 a 18 e forçando a segunda parada de Modenesi. O time da casa consegue encostar, contando com erros do time bauruense, mas o Sesi Vôlei Bauru administra a vantagem na reta final para fechar com Mayany em 23 a 25.

No terceiro set, o Sesi Vôlei Bauru começa em vantagem no 0 a 4, mas vê o Tijuca Vôlei engatar boa sequência de saque e contra-ataque, forçando duas paradas rápidas do time bauruense em 5 a 4 e posteriormente 10 a 5. O time de Bauru volta a crescer nos contra-ataques e reage na parcial, se aproximando em 14 a 11 no tempo do Tijuca. Mantendo a consistência ofensiva e aumentando o volume de jogo, o Sesi Vôlei Bauru passa a frente em 17 a 18 e força o último tempo do time carioca. Com pressão nos bloqueios e virada de bola de Kasiely, o time de Bauru bate o Tijuca Vôlei em 21 a 25.