O Carnaval 2026 chega reforçando uma tendência que vem ganhando força nos últimos anos: a união entre criatividade, identidade e sustentabilidade na moda. Em um período tradicionalmente marcado pelo alto consumo, cresce o interesse por fantasias autorais, customizadas e produzidas de forma consciente, sem abrir mão do estilo, da ousadia e da expressão cultural que são a essência da folia. Atento a esse movimento, o Senac Bauru destaca como é possível montar looks criativos e cheios de personalidade, reaproveitando materiais e gastando pouco.

De acordo com a docente da área de Moda, Valeria de Oliveira Camargo Pelegrina, a sustentabilidade tem se consolidado como um valor essencial também nas produções carnavalescas. “O Carnaval é um espaço de liberdade criativa, e a moda sustentável amplia ainda mais essas possibilidades. Reaproveitar materiais, customizar peças e criar fantasias autorais permite expressar identidade e consciência ambiental ao mesmo tempo”, destaca.

As tendências para a época apostam em cores vibrantes e contrastantes, como laranja solar, verde-limão, azul elétrico e rosa intenso, combinadas a tons metalizados. O brilho aparece de forma mais criativa, com aplicações artesanais, paetês reaproveitados, tintas metálicas e superfícies refletivas feitas a partir de materiais alternativos. “O feito à mão ganha protagonismo, valorizando a estética artesanal e as referências culturais brasileiras, além de releituras de clássicos carnavalescos”, explica a profissional.