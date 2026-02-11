O Carnaval 2026 chega reforçando uma tendência que vem ganhando força nos últimos anos: a união entre criatividade, identidade e sustentabilidade na moda. Em um período tradicionalmente marcado pelo alto consumo, cresce o interesse por fantasias autorais, customizadas e produzidas de forma consciente, sem abrir mão do estilo, da ousadia e da expressão cultural que são a essência da folia. Atento a esse movimento, o Senac Bauru destaca como é possível montar looks criativos e cheios de personalidade, reaproveitando materiais e gastando pouco.
De acordo com a docente da área de Moda, Valeria de Oliveira Camargo Pelegrina, a sustentabilidade tem se consolidado como um valor essencial também nas produções carnavalescas. “O Carnaval é um espaço de liberdade criativa, e a moda sustentável amplia ainda mais essas possibilidades. Reaproveitar materiais, customizar peças e criar fantasias autorais permite expressar identidade e consciência ambiental ao mesmo tempo”, destaca.
As tendências para a época apostam em cores vibrantes e contrastantes, como laranja solar, verde-limão, azul elétrico e rosa intenso, combinadas a tons metalizados. O brilho aparece de forma mais criativa, com aplicações artesanais, paetês reaproveitados, tintas metálicas e superfícies refletivas feitas a partir de materiais alternativos. “O feito à mão ganha protagonismo, valorizando a estética artesanal e as referências culturais brasileiras, além de releituras de clássicos carnavalescos”, explica a profissional.
A sustentabilidade aplicada às fantasias vai além do uso de materiais recicláveis. Ela envolve repensar processos, reduzir desperdícios e prolongar a vida útil das peças. Fantasias criadas a partir de roupas usadas, sobras de tecidos, aviamentos reaproveitados e materiais do cotidiano mostram que impacto visual e responsabilidade ambiental podem caminhar juntos. “Quando o consumidor entende que pode transformar o que já tem, ele muda a relação com o vestir e com o consumo”, reforça Valeria.
Criatividade e baixo custo também caminham juntos. Peças básicas do guarda-roupa, como camisetas, vestidos, calças jeans e camisas, podem servir de base para composições originais. Tecidos reaproveitados, retalhos, fitas, papelão, embalagens plásticas, garrafas PET, jornais e revistas se transformam em elementos cenográficos quando combinados com técnicas simples de moda e design.
Itens do dia a dia também ganham nova função nas fantasias sustentáveis. Lenços, cintos, bijuterias antigas, meias coloridas, chapéus, mochilas, capas de chuva e até utensílios domésticos podem ser customizados. “A mistura de texturas, cores e materiais cria visuais únicos e mostra que a criatividade é o principal recurso da moda”, ressalta a docente.
No Senac Bauru, esses conceitos fazem parte da formação oferecida pelos cursos da área de Moda. Os alunos aprendem, na prática, sobre reaproveitamento de materiais, processos criativos, modelagem, costura, customização, design autoral e consumo consciente. A proposta pedagógica reúne técnica, criatividade e responsabilidade socioambiental, preparando profissionais para atuar de forma inovadora em diferentes contextos, inclusive em manifestações culturais como o Carnaval.
Dicas rápidas para montar sua fantasia sustentável
Com base nos conteúdos trabalhados nos cursos de Moda do Senac Bauru, a docente reúne orientações simples para criar fantasias criativas e conscientes:
• Reaproveite roupas do guarda-roupa, como camisetas, vestidos e jeans
• Use retalhos, sobras de tecidos e aviamentos antigos
• Aposte em customizações simples: cortes estratégicos, aplicações e colagens
• Utilize pintura em tecido, bordados simples e franjas
• Reaproveite bijuterias, cintos, lenços e acessórios esquecidos
• Combine materiais do dia a dia, como papelão, garrafas PET e embalagens
• Valorize o feito à mão e a personalização
• Priorize criatividade e identidade, não o consumo excessivo
A docente reforça que a moda sustentável é parte fundamental da formação profissional oferecida pela instituição. “Ao unir técnica, consciência e criatividade, os cursos contribuem para a construção de uma moda mais ética, atual e alinhada aos desafios contemporâneos, mostrando que é possível celebrar o Carnaval com estilo, originalidade e responsabilidade socioambiental”, conclui Valeria.
Serviço:
Senac Bauru
Endereço Bloco II: Rua Engenheiro Saint Martin, 10-12 – Centro – Bauru/SP
Endereço Bloco III: Av. Rodrigues Alves, 8-37 – Centro – Bauru/SP