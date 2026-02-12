O Ginga Afrotech Hub, do Sebrae-SP, está com inscrições abertas, até o dia 26 de fevereiro, para dois programas gratuitos voltados para startups lideradas por pessoas negras do Estado de São Paulo: O Ginga Prototipa, com 60 vagas, e o Ginga Imerso, com 30 vagas disponíveis. Mais informações pelo site www.gingaafrotechhub.com.br.

Os programas são focados para quem deseja validar, estruturar ou escalar seus projetos. As capacitações, que contam com a execução da Darwin Startups e oferecem formação prática, mentorias especializadas e conexões estratégicas com o ecossistema de inovação, serão realizadas de forma on-line entre os meses de março e agosto.

Ginga Prototipa (60 vagas)