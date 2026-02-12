O Ginga Afrotech Hub, do Sebrae-SP, está com inscrições abertas, até o dia 26 de fevereiro, para dois programas gratuitos voltados para startups lideradas por pessoas negras do Estado de São Paulo: O Ginga Prototipa, com 60 vagas, e o Ginga Imerso, com 30 vagas disponíveis. Mais informações pelo site www.gingaafrotechhub.com.br.
Os programas são focados para quem deseja validar, estruturar ou escalar seus projetos. As capacitações, que contam com a execução da Darwin Startups e oferecem formação prática, mentorias especializadas e conexões estratégicas com o ecossistema de inovação, serão realizadas de forma on-line entre os meses de março e agosto.
Ginga Prototipa (60 vagas)
Indicado para startups em fase de validação de MVP (Minimum Viable Product ou Produto Mínimo Viável). O participante terá acesso a workshops, mentorias estratégicas e acompanhamento individual.
Para participar, as pessoas precisam ser negras (pretas ou pardas), com 18 anos de idade ou mais; startup com sede no Estado de São Paulo; MVP em desenvolvimento ou validação; disponibilidade mínima de 6 horas semanais.
Ginga Imerso (30 vagas)
É direcionado para startups com produto validado e que precisam acelerar as suas vendas. Inclui workshops, mentorias estratégicas e acompanhamento individual.
Os pré-requisitos exigem que sejam pessoas negras (pretas ou pardas), com 18 anos de idade ou mais; startup com sede no Estado de São Paulo; MVP validado, faturamento recorrente e primeiras vendas; disponibilidade mínima de 6 horas semanais.