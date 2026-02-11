Em plena época de dengue, quem busca a vacina para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos nas unidades de saúde de Bauru não está encontrando o imunizante. Isso porque o estoque da vacina japonesa Qdenga, enviado pela Secretaria de Estado da Saúde, foi perdido por problemas de temperatura. Até o momento, não há previsão para a retomada da imunização. Foram perdidas 1.255 doses da vacina.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru informa que “no dia 15 de janeiro foi identificada uma excursão (oscilação) de temperatura em equipamento de armazenamento de imunobiológicos, envolvendo doses da vacina contra a dengue destinadas ao público de 10 a 14 anos”.

A Secretaria ainda informou que a ocorrência foi comunicada à Secretaria de Estado da Saúde que, “após análise técnica, orientou o descarte das doses como medida preventiva para garantir a segurança e a qualidade dos imunizantes”.