O ano letivo da rede municipal de ensino de Bauru teve início no dia 5 de fevereiro e os alunos da educação infantil e fundamental ainda não receberam o kit de material escolar.

O processo licitatório foi iniciado em outubro de 2025 e as empresas responsáveis pelos kits ainda estão sendo contratadas, conforme publicação no Diário Oficial de Bauru do dia 7 de fevereiro, que traz a homologação da empresa que será responsável por parte dos kits. Os atrasos na licitação e os problemas com fornecedores se repetem há anos e deixam cerca de 22 mil alunos sem uma ajuda importante, principalmente no início do ano, quando diversos gastos pesam no bolso dos pais, que muitas vezes têm de escolher entre uma coisa ou outra.

Segundo relatos de uma servidora de uma escola de educação infantil, que preferiu não se identificar, em 2025 os alunos não receberam os cadernos e nem borracha (que foram compradas pela unidade escolar e ainda foram cortados ao meio para serem entregues aos alunos).