Uma cena rotineira na região central de Bauru voltou a se repetir nesta quarta-feira (11), quando o mesmo porco que tem sido flagrado revirando lixo em alguns cruzamentos procurou comida novamente entre as ruas Rio Branco e Marcondes Salgado. O animal circulava com algumas marcas de ferimentos, possivelmente provocados por algum munícipe ou por cachorros de rua.

A criação de suínos, equinos, caprinos, ovinos e bovinos em perímetro urbano é proibida por lei municipal. Ao transitarem livremente, eles também podem provocar acidentes de trânsito. Conforme a Lei nº 7.055/2018, amplamente divulgada pelo JCNET, o responsável está sujeito ao pagamento de multa e taxa (com acréscimo de IPCA) pelos serviços de remoção e registro. Além disso, o tutor do animal levado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) ainda deve arcar com a diária, limitada a cinco dias.

Em caso de denúncias, a população pode acionar o CCZ pelo telefone 3103-8050.