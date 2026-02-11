11 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NOVO FLAGRANTE

Porco reaparece em busca de comida pelas ruas de Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Este mesmo porco é visto constantemente no Centro
Este mesmo porco é visto constantemente no Centro

Uma cena rotineira na região central de Bauru voltou a se repetir nesta quarta-feira (11), quando o mesmo porco que tem sido flagrado revirando lixo em alguns cruzamentos procurou comida novamente entre as ruas Rio Branco e Marcondes Salgado. O animal circulava com algumas marcas de ferimentos, possivelmente provocados por algum munícipe ou por cachorros de rua.

A criação de suínos, equinos, caprinos, ovinos e bovinos em perímetro urbano é proibida por lei municipal. Ao transitarem livremente, eles também podem provocar acidentes de trânsito. Conforme a Lei nº 7.055/2018, amplamente divulgada pelo JCNET, o responsável está sujeito ao pagamento de multa e taxa (com acréscimo de IPCA) pelos serviços de remoção e registro. Além disso, o tutor do animal levado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) ainda deve arcar com a diária, limitada a cinco dias.

Em caso de denúncias, a população pode acionar o CCZ pelo telefone 3103-8050.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários