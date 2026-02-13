Com três sextas-feiras 13 em 2026, a data marcada por superstições reacende um problema recorrente: a violência contra gatos pretos. Apesar de não haver qualquer comprovação sobre azar, eles continuam sendo vítimas de preconceito e maus-tratos por associações históricas ligadas à data.
Durante o ano de 2026, ocorrerão sextas-feiras 13 nos meses de fevereiro (hoje), março e novembro. Um ano com muita superstição, comparado aos dois últimos: 2025 teve apenas uma e 2024, duas. Neste ano, dois meses consecutivos terão o dia 13 caindo em uma sexta-feira, fato que não ocorria desde 2015.
Em Bauru, a data costuma ir além do simbolismo e impacta o comércio local. Bares, estúdios de tatuagem e outros estabelecimentos tradicionalmente aproveitam a sexta-feira 13 para lançar promoções, eventos temáticos e campanhas de marketing, atraindo clientes curiosos ou interessados em celebrar de forma descontraída.
Entretanto, para protetores e profissionais da causa animal, o período exige alerta. A associação dos gatos pretos à bruxaria remonta à Idade Média, quando eram considerados símbolos de azar e supostos companheiros de bruxas. Mesmo sem qualquer fundamento científico, a crença ainda alimenta atos de violência.
“É um período em que não faço doação de nenhum gato preto ou branco e ainda oriento as pessoas a fazerem o mesmo pois, infelizmente, a ignorância ainda reina em pleno 2026. Hoje vemos muitas barbaridades envolvendo não só animais, mas humanos também; o conceito de respeito e humanidade se perdeu”, comenta Marina Rodrigues Rossini, que atua na área veterinária há 13 anos.
A Lei nº 9.605/1998 (art. 32) define como crime os maus-tratos a animais silvestres e/ou domésticos, com pena de detenção de três meses a um ano e multa, aumentada se houver morte.