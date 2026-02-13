Com três sextas-feiras 13 em 2026, a data marcada por superstições reacende um problema recorrente: a violência contra gatos pretos. Apesar de não haver qualquer comprovação sobre azar, eles continuam sendo vítimas de preconceito e maus-tratos por associações históricas ligadas à data.

Durante o ano de 2026, ocorrerão sextas-feiras 13 nos meses de fevereiro (hoje), março e novembro. Um ano com muita superstição, comparado aos dois últimos: 2025 teve apenas uma e 2024, duas. Neste ano, dois meses consecutivos terão o dia 13 caindo em uma sexta-feira, fato que não ocorria desde 2015.

Em Bauru, a data costuma ir além do simbolismo e impacta o comércio local. Bares, estúdios de tatuagem e outros estabelecimentos tradicionalmente aproveitam a sexta-feira 13 para lançar promoções, eventos temáticos e campanhas de marketing, atraindo clientes curiosos ou interessados em celebrar de forma descontraída.