Carnaval é época de grandes aglomerações, o que acaba aumentando o risco de furtos aos celulares. Hoje em dia, os aparelhos contêm todo tipo de informação: dados bancários, pessoais e redes sociais. Por esse motivo, é muito importante tomar medidas de segurança para reduzir o prejuízo. No ano passado, aconteceram 59.729 ocorrências no Estado de São Paulo, de acordo com a agência de notícias do governo paulista.

São recomendadas medidas preventivas para reduzir os danos. Entre elas estão guardar o celular em locais seguros e fora da vista, utilizar senhas mais complexas e ativar recursos de bloqueio do aparelho. Outra orientação é desinstalar aplicativos bancários durante os dias de folia ou, ao menos, diminuir os limites de transferência, dificultando movimentações financeiras em caso de furto.

Se o celular for levado, agir rapidamente é essencial. A primeira providência deve ser o bloqueio remoto do aparelho por meio de outro dispositivo. Em seguida, é importante entrar em contato com o banco para proteger contas e dados financeiros, além de avisar a operadora para bloquear o número e impedir a recuperação de senhas de aplicativos.