Vitória imponente! Na noite desta terça-feira (10), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit superou o KTO/Minas por 105 x 90. O jogo foi realizado no ginásio Panela de Pressão, válido pelo segundo turno do NBB Caixa.
Diante de um dos líderes da competição, o Dragão teve uma atuação coletiva dominante e alcançou sua maior pontuação na temporada. O fator crucial para o triunfo foi o aproveitamento dos arremessos de fora: ao todo, foram 17 bolas convertidas em 34 tentativas, com 50% de aproveitamento.
“É uma vitória muito importante contra uma equipe que está lá em cima. Não são todos que conseguem vencer um time que briga entre os três, quatro primeiros colocados. Lá na frente, quando a tabela apertar, esse tipo de vitória vai pesar", afirmou o técnico Paulo Jaú. "A gente se comportou muito bem dos dois lados da quadra, com intensidade e controle do jogo. Estão todos de parabéns”, completou.
Destaques
O grande nome da noite foi Alex Garcia. O capitão anotou 29 pontos — com direito à cravada digna de pôster — e distribuiu oito assistências. Após a partida, o camisa 10 explicou como sua rotina o ajuda a atuar em alto nível prestes a completar 46 anos de idade. “Tenho muita confiança naquilo que eu faço. Treino bastante uma sequência específica de repetições de arremesso. Não treino de lugares que sei que não vou jogar ou movimentos que eu sei que não vou fazer. Isso é respeitar o corpo, respeitar o dia a dia e a quadra. É trabalhar 100%”, destacou o Brabo.
Jose Materan também brilhou no perímetro, com 23 pontos e 66,7% de aproveitamento nas bolas de três. “Isso é fruto do trabalho diário. Intensidade dos dois lados da quadra. Hoje conseguimos ter esse bom aproveitamento. Todo mundo teve confiança para chutar. Apenas segui aquilo que o Jaú e meus companheiros incentivam”, afirmou o ala venezuelano.
Dontrell Brite, como de costume, teve impacto dos dois lados da quadra, com 19 pontos, cinco assistências e quatro recuperações de bola. Matheus Eugeniusz (13 pontos) e Andrezão (10) completaram o quinteto de jogadores que atingiram dois dígitos na pontuação. Já pelo lado do KTO/Minas, que não contou com Juan Pablo Arengo, Ricardo Fischer foi o principal destaque, com 17 pontos e 10 assistências.
Sequência carioca
Com o resultado, o Bauru Basket sobe para a 10ª colocação do campeonato nacional, com 14 vitórias e 12 derrotas. Os mineiros permanecem na terceira posição, agora com 19 triunfos e cinco reveses.
Depois de duas rodadas em casa, o Dragão inicia uma sequência de três partidas no Rio de Janeiro. A primeira será na segunda-feira de Carnaval (16), às 20h, contra o Vasco da Gama. Depois, encara Botafogo e Flamengo, nos dias 19 e 21, respectivamente.