Vitória imponente! Na noite desta terça-feira (10), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit superou o KTO/Minas por 105 x 90. O jogo foi realizado no ginásio Panela de Pressão, válido pelo segundo turno do NBB Caixa.

Diante de um dos líderes da competição, o Dragão teve uma atuação coletiva dominante e alcançou sua maior pontuação na temporada. O fator crucial para o triunfo foi o aproveitamento dos arremessos de fora: ao todo, foram 17 bolas convertidas em 34 tentativas, com 50% de aproveitamento.

“É uma vitória muito importante contra uma equipe que está lá em cima. Não são todos que conseguem vencer um time que briga entre os três, quatro primeiros colocados. Lá na frente, quando a tabela apertar, esse tipo de vitória vai pesar", afirmou o técnico Paulo Jaú. "A gente se comportou muito bem dos dois lados da quadra, com intensidade e controle do jogo. Estão todos de parabéns”, completou.