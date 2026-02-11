O Sesi Vôlei Bauru segue em busca do G4 na Superliga 25-26 e terá pela frente o Tijuca Vôlei. A partida será nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, e tem transmissão do Sportv 2 da Volleyball World TV. Esse será o último jogo do time de Bauru antes da disputa do Sul-Americano de Clubes 2026.

A equipe de Bauru chega na rodada após derrota em casa para o Dentil Praia Clube, caindo para a quinta colocação com 32 pontos em 17 jogos, sendo 11 vitórias e seis derrotas. Já a equipe carioca vem de duas derrotas por 3 sets a 0, contra Sesc RJ Flamengo e Gerdau Minas, e ocupa a penúltima colocação, somando 11 pontos em três vitórias e 13 derrotas.

No primeiro turno, o duelo entre Sesi Vôlei Bauru e Tijuca Vôlei acabou em vitória bauruense em casa por 3 sets a 0. Na ocasião a central Mayany foi eleita a melhor em quadra, sendo a maior pontuadora junto de Bruna Moraes, com 16 pontos, e tendo cinco pontos de bloqueio.