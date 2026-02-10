O Carnaval movimenta cidades de diferentes perfis no Interior paulista, com programação gratuita e ao ar livre. Com eventos espalhados por ruas, praças e parques, a CPFL Paulista reforça que a segurança deve acompanhar a folia do início ao fim. Por meio da campanha Guardião da Vida, a distribuidora orienta organizadores e foliões sobre cuidados com a rede elétrica, com foco na prevenção de acidentes e na preservação do fornecimento de energia durante o período carnavalesco.

Pré-folia

As orientações começam ainda na fase de planejamento dos eventos. A recomendação é que os organizadores priorizem locais com estrutura adequada e alvará de funcionamento e, sempre que necessário, contem com o apoio de profissionais capacitados para a realização de instalações elétricas. “Palcos, trios elétricos, sistemas de som e iluminação devem respeitar as distâncias de segurança da rede elétrica e utilizar fontes de energia corretas, não realizar ligações improvisadas e não usar equipamentos em voltagem inadequada”, orienta Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo CPFL Energia .

Durante a festa

“A principal orientação é manter distância da rede elétrica, especialmente no caso de carros alegóricos e trios elétricos. O contato com fios e cabos pode provocar curtos-circuitos e outros acidentes”, alerta Campos. “Os confetes e as serpentinas, muito usados na folia, principalmente os metálicos, podem conduzir eletricidade e causar curtos-circuitos quando entram em contato com a rede”, explica. A CPFL Paulista também reforça que fantasias e decorações fazem parte do clima do Carnaval, mas os enfeites devem ser mantidos longe da rede elétrica. É proibido fixar objetos em postes ou utilizar ligações clandestinas.

Dúvida? Chama no Zap!