A inscrição deve ser realizada até o dia 19 de fevereiro de maneira online, através do formulário. O valor da taxa de inscrição é de R$10

O Cursinho Popular Sapiens está com inscrições abertas para o processo seletivo de alunos até o dia 19 de fevereiro. O curso é preparatório para vestibulares tradicionais, com foco no Enem, assim como para o Provão Paulista.

Trata-se de um curso pré-vestibular assistencial fundado em 2018 pelos alunos da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). Em 2025 foi vinculado à Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU) da USP como um projeto de extensão.