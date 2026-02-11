A Disciplina de Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP) convida voluntários maiores de 18 anos para participarem de uma pesquisa sobre desgaste dentário.
Podem participar da pesquisa indivíduos com IMC maior ou igual a 35 Kg/m2 ou que já tenham feito cirurgia bariátrica. O estudo envolverá exames odontológicos para o diagnóstico de desgaste dentário e a aplicação de questionários sobre qualidade de vida.
Os procedimentos duram cerca de 30 minutos. Como benefício será realizada uma profilaxia dentária nas pessoas que aceitarem participar. A profilaxia dentária, conhecida como limpeza profissional, é um procedimento odontológico preventivo realizado por dentistas para remover placa bacteriana, tártaro e manchas superficiais que a escovação diária não consegue remover totalmente.
A pesquisa
O estudo, cujo tema é “Avaliação de desgaste dentário em pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica” integra um projeto do Programa de Mestrado da FOB-USP, desenvolvido pela cirurgiã-dentista Tainah Aiko Hayashi Vitório, com orientação da professora doutora Silvia Helena de Carvalho Sales Peres.
Os interessados em participar da pesquisa devem entrar em contato, via WhatsApp pelo número (11) 98617-9311, para agendamento de avaliação no Centro Avançado Translacional do Obeso (CATO) da FOB-USP, ou também podem comparecer ao Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da FOB-USP às segundas-feiras, das 8h às 10h ou às quartas-feiras, das 14h às 16h.
Os dados dos participantes serão mantidos em sigilo, garantindo privacidade e confidencialidade. O endereço da FOB-USP é Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Universitária, em Bauru (SP).