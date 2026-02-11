A Disciplina de Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP) convida voluntários maiores de 18 anos para participarem de uma pesquisa sobre desgaste dentário.

Podem participar da pesquisa indivíduos com IMC maior ou igual a 35 Kg/m2 ou que já tenham feito cirurgia bariátrica. O estudo envolverá exames odontológicos para o diagnóstico de desgaste dentário e a aplicação de questionários sobre qualidade de vida.

Os procedimentos duram cerca de 30 minutos. Como benefício será realizada uma profilaxia dentária nas pessoas que aceitarem participar. A profilaxia dentária, conhecida como limpeza profissional, é um procedimento odontológico preventivo realizado por dentistas para remover placa bacteriana, tártaro e manchas superficiais que a escovação diária não consegue remover totalmente.

A pesquisa