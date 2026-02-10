O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru, unidade estadual de saúde sob gestão da Famesp, recebe nesta semana a Campanha de Incentivo à Doação de Sangue e ao Cadastro de Medula Óssea, uma iniciativa do Rotary Clube Vitória Régia, em clima de pré-Carnaval, com o objetivo de reforçar os estoques de sangue e ampliar o número de doadores de medula óssea.

Durante toda a semana, os voluntários do Rotary Clube Vitória Régia estão promovendo ações de conscientização nas redes sociais e nos ônibus urbanos da cidade, além de oferecerem um lanche especial aos doadores, como forma de acolhimento e agradecimento pelo gesto solidário.

A campanha reforça a importância da doação de sangue, especialmente no período que antecede o Carnaval, quando tradicionalmente há queda nos estoques de sangue e aumento da demanda nos hospitais. "Hoje (dia 10), nosso estoque de sangue dos tipos B, A e O negativos estão abaixo do ideal", destaca a assistente social Valéria Coltri.

Cadastro de medula óssea pode salvar vidas