O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru, unidade estadual de saúde sob gestão da Famesp, recebe nesta semana a Campanha de Incentivo à Doação de Sangue e ao Cadastro de Medula Óssea, uma iniciativa do Rotary Clube Vitória Régia, em clima de pré-Carnaval, com o objetivo de reforçar os estoques de sangue e ampliar o número de doadores de medula óssea.
Durante toda a semana, os voluntários do Rotary Clube Vitória Régia estão promovendo ações de conscientização nas redes sociais e nos ônibus urbanos da cidade, além de oferecerem um lanche especial aos doadores, como forma de acolhimento e agradecimento pelo gesto solidário.
A campanha reforça a importância da doação de sangue, especialmente no período que antecede o Carnaval, quando tradicionalmente há queda nos estoques de sangue e aumento da demanda nos hospitais. "Hoje (dia 10), nosso estoque de sangue dos tipos B, A e O negativos estão abaixo do ideal", destaca a assistente social Valéria Coltri.
Cadastro de medula óssea pode salvar vidas
Além da doação de sangue, os interessados podem realizar o cadastro de doadores de medula óssea, que integra o REDOME (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea), um dos maiores bancos do mundo. Para se cadastrar, basta comparecer ao Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e aos sábados, das 7h às 12h, levando documentos como RG, CPF e cartão do SUS (se tiver).
"No momento do cadastro, é coletada uma pequena amostra de sangue, em um procedimento simples, rápido e seguro, que dura cerca de 15 minutos", explica Valéria Coltri.
Essa amostra permite identificar as características genéticas do doador, que passam a integrar o banco nacional. O cadastro deve ser mantido sempre atualizado, especialmente telefone e endereço, pois o doador só será chamado caso haja compatibilidade com algum paciente que necessite de transplante de medula óssea — o que pode acontecer anos depois do cadastro. A chance de compatibilidade é rara, chegando a 1 em 100 mil entre pessoas não aparentadas, o que torna cada novo cadastro fundamental. Um único gesto pode representar a única esperança de vida para pacientes com leucemias, linfomas e outras doenças graves do sangue.
O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru funciona de segunda a sexta, das 7h às 13h; sábados, das 7h às 12h, exceto feriados. Neste Carnaval, a unidade abre normalmente no sábado dia 14/2, até as 12 horas, e retorna às atividades dia 18/2. O endereço é rua Monsenhor Claro, 8-88. Informações e agendamentos para doação: (14) 3231-4771.
Acompanhe a Fan Page do Hemonúcleo para novidades e ações especiais: https://www.facebook.com/hemhbb