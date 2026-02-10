A Igreja Manancial de Sião, na rua Batista de Carvalho, 13-59, no Centro de Bauru, realizará entre os dias 14 e 17 de fevereiro de 2026, durante o período de Carnaval, a 24ª edição do “Tributos ao Rei Jesus”, com o tema “Dias trabalhosos”, baseado em 2 Timóteo 4:1–5. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.

Fundada pelo saudoso pastor Lelo Rodrigues e atualmente presidida por sua esposa, a pastora Osnilda Cerqueira Leite Rodrigues, a Igreja Manancial de Sião promove, ao longo de mais de duas décadas, o encontro cristão que reúne fiéis de Bauru e região para momentos de ensino bíblico, louvor e adoração a Jesus Cristo.

A programação inclui encontros no sábado (14), às 19h30; domingo (15), às 9h30 e 18h30; segunda-feira (16), às 19h30; e terça-feira (17), às 18h30. Durante o evento, também haverá atividades voltadas às crianças, nos períodos da manhã e da noite. No culto de domingo (15), às 18h30, será celebrada a Santa Ceia do Senhor.