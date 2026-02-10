A Igreja Manancial de Sião, na rua Batista de Carvalho, 13-59, no Centro de Bauru, realizará entre os dias 14 e 17 de fevereiro de 2026, durante o período de Carnaval, a 24ª edição do “Tributos ao Rei Jesus”, com o tema “Dias trabalhosos”, baseado em 2 Timóteo 4:1–5. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.
Fundada pelo saudoso pastor Lelo Rodrigues e atualmente presidida por sua esposa, a pastora Osnilda Cerqueira Leite Rodrigues, a Igreja Manancial de Sião promove, ao longo de mais de duas décadas, o encontro cristão que reúne fiéis de Bauru e região para momentos de ensino bíblico, louvor e adoração a Jesus Cristo.
A programação inclui encontros no sábado (14), às 19h30; domingo (15), às 9h30 e 18h30; segunda-feira (16), às 19h30; e terça-feira (17), às 18h30. Durante o evento, também haverá atividades voltadas às crianças, nos períodos da manhã e da noite. No culto de domingo (15), às 18h30, será celebrada a Santa Ceia do Senhor.
Entre os preletores confirmados estão o pastor Ricardo Almeida, natural de Itajubá (MG), que também apresentará o livro “Evangelizando os povos, curando a Terra”, lançado pela El-Gibbor Assessoria Editorial. Também o pastor e músico Daniel Souza, de São Vicente, e a pastora Thaís Carvalho, de São José do Rio Preto, que ministrará especificamente para jovens e adolescentes.
Segundo Jefferson Lima, pastor da Igreja Manancial de Sião, o evento carrega uma mensagem contemporânea e necessária. “Estamos vivendo dias trabalhosos e, em meio a muitas vozes, precisamos nos manter atentos à voz do Senhor, nosso Deus”, destaca. A expectativa da organização, com base em edições anteriores, é receber cerca de 300 pessoas.
No dia 17 de fevereiro, às 16h, será realizado um workshop com o pastor e músico Daniel de Souza, voltado a músicos, ministros de louvor, back vocals e equipes de som e mídia. Natural de Guarujá, Daniel é fundador do Ministério Frutos do Espírito e atua como compositor, cantor, pastor, escritor e palestrante. Entre suas canções estão “Corpo e Família”, “Jesus é o Rei da Glória” e “Salvo pela Graça”, que têm alcançado ouvintes em todo Brasil.
A entrada para o workshop será um litro de leite, que será destinado ao Projeto Sementes da Salvação, localizado no bairro Ferradura Mirim, de acordo com o pastor Jefferson Lima.
A organização destaca a expectativa de que o encontro seja marcado por renovo espiritual, curas, milagres e salvação de vidas, por meio da presença do Espírito Santo, e convida toda a população de Bauru e região a participar.