A Associação Policial de Assistência à Saúde de Bauru (APAS Bauru) está entre as operadoras de planos de saúde de autogestão mais bem avaliadas do Brasil, de acordo com o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2025, divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com nota 0,8960, em uma escala que vai até 1,0000, a APAS Bauru alcançou a 7ª colocação nacional entre as operadoras de autogestão avaliadas no ciclo, considerando dados do ano-base 2024.
O resultado foi publicado pela ANS no final de dezembro de 2025 e reflete o desempenho da operadora nos principais critérios analisados pelo órgão regulador. O IDSS é o indicador oficial utilizado pela ANS para medir a performance das operadoras de planos de saúde em quatro dimensões que impactam diretamente a experiência dos beneficiários: qualidade da atenção à saúde, garantia de acesso, sustentabilidade econômico-financeira e gestão de processos e regulação.
Nos resultados individuais, a APAS Bauru obteve os seguintes índices:
• Qualidade em Atenção à Saúde (IDQS): 0,8927
• Garantia de Acesso (IDGA): 0,7881
• Sustentabilidade no Mercado (IDSM): 1,0000
• Gestão de Processos e Regulação (IDGR): 0,9173
O desempenho consolidado coloca a operadora em posição de destaque no cenário nacional da saúde suplementar, especialmente no segmento de autogestão, que reúne entidades sem fins lucrativos voltadas ao atendimento de públicos específicos. Segundo a ANS, o objetivo da divulgação anual do IDSS é ampliar a transparência do setor, permitir a comparação entre operadoras e oferecer subsídios para decisões tanto de gestores quanto de consumidores e beneficiários.
Para os beneficiários da APAS Bauru, a pontuação alcançada representa mais do que um índice técnico. O resultado evidencia a consistência da gestão, o compromisso com a qualidade assistencial e a solidez do modelo adotado pela Associação, que atua há 31 anos no município e região oferecendo serviços de saúde com foco no cuidado contínuo da família do Policial Militar.
Para o presidente da APAS Bauru, Marinalvo Marcos Pereira, o reconhecimento é motivo de grande orgulho: “Essa conquista nos enche de orgulho e confirma que estamos no caminho certo. É o resultado de um trabalho sério, responsável e comprometido com nossos beneficiários. Seguiremos firmes no propósito de oferecer o melhor plano de saúde possível, com qualidade, segurança e o menor custo viável para os policiais militares e suas famílias.”