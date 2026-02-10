A Associação Policial de Assistência à Saúde de Bauru (APAS Bauru) está entre as operadoras de planos de saúde de autogestão mais bem avaliadas do Brasil, de acordo com o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2025, divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com nota 0,8960, em uma escala que vai até 1,0000, a APAS Bauru alcançou a 7ª colocação nacional entre as operadoras de autogestão avaliadas no ciclo, considerando dados do ano-base 2024.

O resultado foi publicado pela ANS no final de dezembro de 2025 e reflete o desempenho da operadora nos principais critérios analisados pelo órgão regulador. O IDSS é o indicador oficial utilizado pela ANS para medir a performance das operadoras de planos de saúde em quatro dimensões que impactam diretamente a experiência dos beneficiários: qualidade da atenção à saúde, garantia de acesso, sustentabilidade econômico-financeira e gestão de processos e regulação.

Nos resultados individuais, a APAS Bauru obteve os seguintes índices:

• Qualidade em Atenção à Saúde (IDQS): 0,8927

• Garantia de Acesso (IDGA): 0,7881

• Sustentabilidade no Mercado (IDSM): 1,0000

• Gestão de Processos e Regulação (IDGR): 0,9173