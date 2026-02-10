O Sesi Bauru conquistou uma virada incrível contra o time do Praia Clube. A equipe de Bauru venceu por 3 sets a 2 (25x23; 25x22; 23x25; 19x25; 12x15) na noite dessa segunda-feira, 9, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, em jogo válido pela quinta rodada do returno da Superliga 25-26.
Com o resultado, o Sesi Bauru se aproxima novamente da zona de classificação para playoffs, estando na nova colocação com 22 pontos em oito vitórias e oito derrotas.
A próxima partida será novamente um grande desafio. O Sesi Bauru recebe o Vôlei Renata na sexta-feira, 13, às 21h30, na Arena Paulo Skaf. A entrada para o clássico paulista é totalmente gratuita via Meu Sesi, sendo necessário reservar o ingresso no link: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026
Oitavo tie-break
Com os cinco sets disputados em Uberlândia, o Sesi Bauru se tornou a equipe que mais jogos sets e tie-breaks nessa temporada da Superliga. Das 16 partidas disputadas, oito foram decididas no set desempate, com a equipe jogando 69 sets no total.
Ao final da partida, Mateus Bender foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Gui Araújo foi o maior pontuador do Sesi Bauru na partida, com 29 pontos, sua melhor marca da temporada.
O jogo
Para o duelo fora de casa contra o Praia Clube, o Sesi Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Guiga, Vaccari, Barreto, Gui Araújo e Pureza.
Na primeira parcial, o Sesi Bauru começa sofrendo na sequência de saques e soma erros de ataque, vendo o adversário abrir 9 a 5 no primeiro pedido de tempo. Após o início pouco preciso, o time de Bauru volta para o set com crescimento defensivo e bons contra-ataques, empatando o set em 18 a 18 e forçando a parada do Praia Clube. O set segue extremamente equilibrado com os dois ataques tendo sucesso, mas o time da casa consegue o contra-ataque para chegar no set point e, com bloqueio, fecha em 25 a 23.
O segundo set segue com equilíbrio e os dois times tendo sucesso nas viradas de bola. O Praia Clube consegue a primeira sequência da parcial, pressionando no bloqueio e conquistando o contra-ataque para abrir 13 a 10 no primeiro tempo bauruense. O Sesi Bauru cresce defensivamente e segura o ataque mineiro, virando o set em 15 a 16 após contra-ataque de Vaccari e forçando a parada de Magoo. O time mineiro recupera a vantagem com agressividade nos saques, faz 21 a 19, e leva ao segundo tempo do time de Bauru. Na virada de bola, o Praia Clube fecha em 25 a 22.
Após dois sets apertados, o Sesi Bauru começa com mais dificuldade no terceiro set, aumentando o número de erros e vendo o time de Uberlândia aumentar a vantagem. A equipe de Bauru consegue sua primeira sequência após ponto de saque de Barreto, faz 14 a 10 e força a parada do Praia Clube. O time da casa chega a abrir sete pontos de frente, mas o Sesi Bauru volta novamente para o set, com bom saque e bloqueio para encostar em 19 a 16. A equipe bauruense segue em crescimento na parcial, aumenta a produção de contra-ataque e em ótima passagem de saque de Bender vira o set e chega em 23 a 24, na parada do Sesi Bauru. No contra-ataque e com grande jogada defensiva, o Sesi Bauru fecha em 23 a 25.
Aproveitando o ritmo de vencer a parcial anterior, o Sesi Bauru entra no quarto set pressionando no saque e contra-ataque, forçando o aumento de erros do Praia Clube que para em 8 a 12. O time de Bauru segue eficiente nos contra-ataques e administra a vantagem no set, forçando a segunda parada do time da casa em 16 a 21 após ace de Mateus Bender. A equipe bauruense administra a vantagem com boa pressão de bloqueios e, no contra-ataque de Marcos Jr., fecha em 19 a 25.
O tie-break começa muito equilibrado, com os times trocando pontos nas viradas de bola e com os pontos ficando mais longos. O Sesi Bauru consegue a vantagem na troca de lados, abre 8 a 10 e força o tempo do Praia Clube após bom saque de Guiga. Em grande ponto de contra-ataque de Éder, o Sesi Bauru chega no match point em 11 a 14 e força a última parada do mandante. Na virada de bola de Thiery, o Sesi Bauru fecha a virada em 12 a 15.