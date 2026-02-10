O segundo set segue com equilíbrio e os dois times tendo sucesso nas viradas de bola. O Praia Clube consegue a primeira sequência da parcial, pressionando no bloqueio e conquistando o contra-ataque para abrir 13 a 10 no primeiro tempo bauruense. O Sesi Bauru cresce defensivamente e segura o ataque mineiro, virando o set em 15 a 16 após contra-ataque de Vaccari e forçando a parada de Magoo. O time mineiro recupera a vantagem com agressividade nos saques, faz 21 a 19, e leva ao segundo tempo do time de Bauru. Na virada de bola, o Praia Clube fecha em 25 a 22.

Após dois sets apertados, o Sesi Bauru começa com mais dificuldade no terceiro set, aumentando o número de erros e vendo o time de Uberlândia aumentar a vantagem. A equipe de Bauru consegue sua primeira sequência após ponto de saque de Barreto, faz 14 a 10 e força a parada do Praia Clube. O time da casa chega a abrir sete pontos de frente, mas o Sesi Bauru volta novamente para o set, com bom saque e bloqueio para encostar em 19 a 16. A equipe bauruense segue em crescimento na parcial, aumenta a produção de contra-ataque e em ótima passagem de saque de Bender vira o set e chega em 23 a 24, na parada do Sesi Bauru. No contra-ataque e com grande jogada defensiva, o Sesi Bauru fecha em 23 a 25.

Aproveitando o ritmo de vencer a parcial anterior, o Sesi Bauru entra no quarto set pressionando no saque e contra-ataque, forçando o aumento de erros do Praia Clube que para em 8 a 12. O time de Bauru segue eficiente nos contra-ataques e administra a vantagem no set, forçando a segunda parada do time da casa em 16 a 21 após ace de Mateus Bender. A equipe bauruense administra a vantagem com boa pressão de bloqueios e, no contra-ataque de Marcos Jr., fecha em 19 a 25.