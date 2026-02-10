Mais um adversário mineiro pela frente! Depois de vencer o Cruzeiro por 80 x 77, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit agora se prepara para enfrentar o KTO/Minas. A partida será nesta terça-feira (10), às 20h30, no ginásio Panela de Pressão, válida por mais uma rodada do returno do NBB Caixa. O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e pela Disney+ (plataforma de streaming).
Enquanto o Dragão vem de vitória, os adversários da vez chegam ainda mais embalados: no início do mês, o time de Belo Horizonte faturou o título da Copa Super 8; e na semana passada, garantiu sua classificação para as quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Americas).
"Hoje, o Minas é a equipe que mais pontua em transição na competição. O contra-ataque deles é muito forte e rápido. Então, a gente precisa segurar esse ritmo deles para fazer uma boa partida, competir em alto nível e conseguir a vitória", analisou o técnico Paulo Jaú. "Seria um triunfo muito importante para a nossa sequência, pois depois viajamos para três jogos fora de casa no Rio de Janeiro", completou o treinador.
Enquanto o Dragão ocupa a 11ª colocação do NBB, com 13 vitórias e 12 derrotas, o time comandado por Léo Costa aparece entre os primeiros colocados, na 3ª posição, com campanha de 19 triunfos e apenas quatro reveses. No duelo do primeiro turno, realizado na Arena UniBH, vantagem para os donos da casa (73 x 69), em um confronto decidido nos segundos finais. "Foi uma partida em que começamos muito mal. Mas, na segunda metade, conseguimos reagir e ameaçar o time deles. Faltou um pouco de calma para fechar o jogo", afirmou Jaú.
Retorno em breve
Para a partida, o Bauru Basket segue com o desfalque do ala Wesley Mogi. Ele está em fase final de recuperação de uma cirurgia no tendão do bíceps direito e ainda não estará à disposição da comissão técnica. Porém, como já vem treinando com o time, a expectativa é de que o camisa 19 possa retornar antes dos playoffs.
Reencontros
O confronto desta terça-feira também marca a reedição de uma das semifinais da temporada passada, quando os mineiros venceram os bauruenses por 3 x 0 na série melhor de cinco, avançando para a final inédita do campeonato. Além disso, a partida também coloca frente à frente jogadores que já vestiram a camisa rival. De um lado, Alex Garcia e Gemerson Barbosa são os atletas com passagem pelo Minas. Do outro, os jogadores que já defenderam o Dragão são Ricardo Fischer e Danilo Fuzaro.
Ingressos
Os ingressos antecipados para o confronto estão disponíveis exclusivamente pelo site baurubasket.eleventickets.com.br. Os valores são: R$ 15 para o setor de arquibancadas, R$ 70 para cadeiras numeradas e R$ 90 para cadeiras de quadra. Cada CPF pode adquirir um ingresso de adulto e até quatro ingressos adicionais para menores de idade. Crianças de até sete anos têm gratuidade, mediante retirada do ingresso de cortesia pelo site. Caso a carga antecipada não seja esgotada, as entradas remanescentes serão comercializadas nas bilheterias do ginásio a partir de uma hora antes do início da partida.