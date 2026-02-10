Mais um adversário mineiro pela frente! Depois de vencer o Cruzeiro por 80 x 77, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit agora se prepara para enfrentar o KTO/Minas. A partida será nesta terça-feira (10), às 20h30, no ginásio Panela de Pressão, válida por mais uma rodada do returno do NBB Caixa. O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e pela Disney+ (plataforma de streaming).

Enquanto o Dragão vem de vitória, os adversários da vez chegam ainda mais embalados: no início do mês, o time de Belo Horizonte faturou o título da Copa Super 8; e na semana passada, garantiu sua classificação para as quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Americas).

"Hoje, o Minas é a equipe que mais pontua em transição na competição. O contra-ataque deles é muito forte e rápido. Então, a gente precisa segurar esse ritmo deles para fazer uma boa partida, competir em alto nível e conseguir a vitória", analisou o técnico Paulo Jaú. "Seria um triunfo muito importante para a nossa sequência, pois depois viajamos para três jogos fora de casa no Rio de Janeiro", completou o treinador.