A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Advogado – 2 vagas
Ajudante de Elétrica – 1 vaga
Ajudante de Produção – 1 vaga
Analista de Operações I - Gestão de Terceiros (Jurídico) – 10 vagas
Arte Finalista – 1 vaga
Assistente comercial – 1 vaga
Assistente Financeiro – 1 vaga
Atendente – 1 vaga
Atendente de cozinha – 1 vaga
Atendente de fast food – 2 vagas
Auxiliar de manutenção predial – 2 vagas
Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar Administrativo Financeiro – 1 vaga
Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga
Auxiliar de comércio (13h40 às 22h) – 1 vaga
Auxiliar de corte de tecidos – 1 vaga
Auxiliar de cozinha/fast food – 2 vagas
Auxiliar de estoque – 1 vaga
Auxiliar de limpeza (serviços gerais) – 2 vagas
Auxiliar de loja – 5 vagas
Auxiliar de Produção (artesão) – 1 vaga
Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga
Auxiliar Financeiro – 1 vaga
Cabeçoteiro linha leve e pesada – 1 vaga
Closer – 2 vagas
Controlador de acesso – 1 vaga
Encanador/eletricista/marido de aluguel – 1 vaga
Estagiário Ensino Médio – 2 vagas
Estágio (Direito) – 2 vagas
Faxineira – 1 vaga
Jovem Aprendiz – 1 vaga
Líder de limpeza – 1 vaga
Marceneiro/auxiliar de marceneiro – 1 vaga
Motorista bitrem – 1 vaga
Motorista carreteiro – 1 vaga
Motorista de munck – 1 vaga
Oficial de manutenção (indústria) – 2 vagas
Oficial em esquadrias de alumínio – 1 vaga
Operador (a) de caixa noturno – 1 vaga
Operadora de caixa (15h30 às 22h) – 3 vagas
Projetista solidworks – 1 vaga
Recepcionista – 1 vaga
Representante comercial – 1 vaga
Soldador Jr./Mig/Mag – 1 vaga
Soldador Mig – 1 vaga
Técnico ar condicionados – 1 vaga
Vendedora – 2 vagas