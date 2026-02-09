O Governo de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (9) a campanha de vacinação contra a dengue com a Butantan-DV em todos os 645 municípios paulistas. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é a primeira do mundo em dose única e que induz proteção contra os quatro sorotipos da doença. Nesta primeira etapa, a imunização será destinada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde, da rede municipal. Para o início da campanha, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) enviou 99 mil doses ao estado. Dessas, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo enviou mais de 1,5 mil doses para o Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Bauru. A distribuição tem estimativa de imunizar 6,8 mil profissionais da Atenção Primária à Saúde das redes municipais da região.

A estratégia foi articulada pela Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), por meio do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, em parceria com os GVEs de todas as regiões do Estado, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems-SP) e o Ministério da Saúde. Na última semana, a Pasta promoveu a primeira reunião técnica com os GVEs, além de capacitações para a rede organizar a campanha.

A tecnologia da Butantan-DV representa um avanço relevante ao permitir uma imunização mais rápida da população, além de reduzir custos e simplificar a logística de aplicação em campanhas de grande escala.