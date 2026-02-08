A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abre nesta segunda-feira (9) as inscrições para o curso de teoria musical preparatório para ingresso na Banda e Orquestra Sinfônica Municipal. Os interessados devem se inscrever presencialmente até o dia 22 de fevereiro, no formulário online em https://forms.gle/Hfu99ex9xKGQNkvz5

As aulas começam no dia 24 de fevereiro e acontecem às terças e sextas-feiras, das 16h às 18h, na sede da Banda e Orquestra, na rua Saint Martin, 15-51, no Centro. O curso preparatório oferece 30 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. Podem participar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos sem conhecimento musical e jovens de até 15 anos que já possuam algum conhecimento na área. Os candidatos devem estar matriculados no ensino regular e residir em Bauru.

A inscrição deve ser preenchida por um responsável pelo aluno e é necessário envio de um comprovante de endereço. Durante o curso, os alunos têm contato com os fundamentos da teoria musical, aprendendo sobre ritmos, escalas, intervalos musicais e leitura de partituras, além da possibilidade de experimentar instrumentos de sopro, cordas e percussão.