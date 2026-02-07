Uma abordagem do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária resultou na apreensão de uma grande quantidade de folhas de coca em Ourinhos. A ação ocorreu durante a Operação Impacto, quando a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) fiscalizou um ônibus de turismo, que vinha de Corumbá e trafegava pela rodovia Rodovia Orlando Quagliato (SP-327), que liga Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos.

Na vistoria ao bagageiro, os policiais encontraram 15 malas recheadas com folhas de coca ainda em estado natural. Após análise pericial, foi confirmado que a carga somava 351 quilos do material, conhecido por ser a matéria-prima utilizada na produção de cocaína.

Três passageiros de nacionalidade boliviana foram apontados como responsáveis pelo transporte. Eles deram informações divergentes sobre a origem e o destino da carga, que seguiria para a cidade de São Paulo.