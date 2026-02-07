07 de fevereiro de 2026
CAMPEONATO PAULISTA

Ponte Preta é rebaixada após derrota para a Portuguesa

A derrota por 2 a 0 para a Portuguesa, neste sábado (7), no Estádio do Canindé, selou o rebaixamento da Ponte Preta no Campeonato Paulista, após três anos na elite. Com o resultado da sétima rodada da primeira fase, a Ponte está matematicamente confirmada na Série A2 do Paulistão, mesmo com uma rodada ainda por disputar.

Sem vencer nenhuma partida ao longo da competição, a Ponte Preta soma apenas um ponto e ocupa a última colocação geral, situação que tornou inevitável a queda. O revés diante da Portuguesa apenas oficializou um cenário que já se desenhava desde as rodadas iniciais.

Do outro lado, a Portuguesa chegou aos 12 pontos com a vitória, assumiu provisoriamente a segunda posição na classificação geral e ficou muito próxima de garantir vaga nas quartas de final do Estadual.

