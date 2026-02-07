07 de fevereiro de 2026
AVAÍ

Polícia Rodoviária apreende 200 kg de drogas em operação em Avaí

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação: Polícia Rodoviária

Mais de 200 quilos de drogas foram retirados de circulação durante uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), realizada em Avaí. A apreensão ocorreu durante a Operação Impacto, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

Durante a fiscalização, os policiais abordaram um veículo Chevrolet/Classic e, ao realizarem a vistoria, localizaram 203 tabletes de maconha distribuídos pelo banco traseiro e pelo porta-malas do automóvel. Ao todo, a carga somou 200 quilos da droga, caracterizando uma das maiores apreensões recentes na região.

O motorista, que já possuía antecedentes criminais, foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Rodoviária, a grande quantidade de entorpecente representa um expressivo prejuízo ao tráfico de drogas, além de reforçar a importância do policiamento rodoviário como uma das principais barreiras contra o crime organizado no interior paulista.

A corporação destaca que operações como essa fazem parte de um trabalho contínuo de vigilância e combate ao tráfico, com foco na segurança das rodovias e da população.

