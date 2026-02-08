O corpo feminino não responde da mesma forma ao controle do peso em todas as etapas da vida. Esse cenário se insere em um quadro mais amplo: segundo o Vigitel 2025, divulgado pelo Ministério da Saúde, 62,6% dos adultos brasileiros apresentam excesso de peso, e a obesidade já atinge 25,7% da população, mantendo a tendência de crescimento observada nas últimas décadas.

Entre as mulheres, essa etapa da vida é um dos momentos em que o controle do peso se torna mais desafiador, não apenas por questões de rotina, mas por alterações biológicas próprias do período

Segundo Fernanda Lopes, nutricionista e profissional da Six Clinic, iniciativa 100% online voltada ao cuidado de pessoas com obesidade e sobrepeso, a queda do estrogênio tem papel central nessa dinâmica.